Санкт-Петербург стал лидером по приросту аптечных точек за год

Санкт-Петербург показал наибольший прирост по количеству аптечных точек за год. С мая 2020 года общее количество аптек в России выросло на 3%.

В 2021 году наибольший прирост по количеству аптек показал Санкт-Петербург (+13%). Такие данные на сессии дискуссионного клуба «PROекции будущего», организованного «ФВ» совместно с ИД «Бионика Медиа», представил AplhaRM, передает корреспондент «ФВ». В городе насчитывается более 2 тыс. аптек. За ним следуют Московская область (+7%) и Краснодарский край (+6%). Прирост в Москве составил лишь 4%.

Сейчас в стране 69,4 тыс. аптек (+1,9 тыс.), в мае 2020 года в России действовали 67,5 тыс. аптечных точек.

Всего в России за пять лет прибавилось примерно 10 тыс. аптек. «Это компенсирующая цифра. Открылось, конечно, гораздо больше аптек. Но и закрывались многие», – рассказала генеральный директор Alpha Research and Marketing (AlphaRM) Анна Ермолаева.

Ранее, в пик пандемии, наблюдалась тенденция к снижению количества аптек. В сентябре 2020 года аналитики DSM сообщали, что в России сократилось количество одиночных аптек (-1 тыс.) и малых локальных сетей (-272). AlphaRM также отмечал, что в 2020 году в России стали реже открываться аптеки. С января по октябрь 2020 года в России открылось 5 840 новых точек. В 2019 году за этот же период было открыто на 837 точек больше – 6 677 аптек. Снижалась и активность лидеров рынка в аптечных сделках.

Руслан Мавлиханов

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