Ozon предложил обязать курьеров проверять паспорт при вручении рецептурных лекарств

При вручении заказанных онлайн рецептурных лекарств курьер должен проверять паспорт у получателя заказа, чтобы убедиться, что это именно тот человек. Эксперимент по продаже таких лекарств планируется провести в Московском регионе и Белгородской области.

Маркетплейс Ozon предложил провести эксперимент по продаже рецептурных лекарств в Москве, Московской и Белгородской областях с идентификацией покупателей с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) по паспорту и страховому номеру индивидуального лицевого счета (СНИЛС), сообщил руководитель GR-проектов Ozon Алексей Киселев-Романов.

«Система достаточно сложная — отпуск рецептурного препарата требует повышенного контроля. Недостаточно одного идентификатора как СНИЛС — есть риски неправомерной авторизации через портал Госуслуг. То, что мы предлагаем — авторизация через ЕСИА. Там идентификация через СНИЛС, но нам нужен второй идентификатор, чтобы убедиться, что это именно тот человек, — паспорт. Курьер будет обязан проверить паспорт при вручении заказа», — отметил Киселев-Романов, выступая на дискуссии «Роль интернет-торговли в развитии цифровизации здравоохранения» в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2021» (цитата по ТАСС).

Как писал «ФВ», Минэкономразвития подготовило поправки в закон, который позволит провести эксперимент по продаже онлайн рецептурных лекарств в некоторых регионах. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru. Эксперимент могут начать уже в августе, рассказала «ФВ» исполнительный директор компании «СоюзФарма» Мария Литвинова, участвовавшая в создании проекта. По ее словам, проект уже поддержали Минздрав и Министерство цифрового развития.

К дистанционной продаже не допускаются наркотические, психотропные и сильнодействующие лекарства, а также препараты, содержащие более 25% этилового спирта, следует из поправок в ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств».

Елена Сидорова

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