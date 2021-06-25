«Яндекс» получит фармацевтическую лицензию

«Яндекс.Маркет» планирует получить фармлицензию, сообщил директор GR проектов Максим Агарев. Заявление прозвучало на сессии дискуссионного клуба «PROекции будущего», организованного «ФВ» совместно с ИД «Бионика Медиа», передает корреспондент «ФВ».

Как пояснил Агарев «ФВ», лицензия нужна «Яндексу» по нескольким причинам. «Во-первых, она позволит компании легитимизировать себя в правовом поле фармы. Во-вторых, это даст нам возможность открыть собственные аптеки, из которых мы могли бы доставлять препараты. Не факт, что «Яндекс» будет этим заниматься, но право такое появится, – рассказал он. – В теории это могли бы быть точки, откуда курьер доставляет лекарства. Этот вариант мы изучаем».

Ограничивать себя безрецептурным сегментом «Яндекс.Маркет» не собирается, отметил Агарев. Компания планирует подать заявки на участие в экспериментально-правовом режиме, который позволяет доставлять рецептурные лекарства.

21 июня Министерство экономического развития подготовило поправки в закон, позволяющие нескольким регионам доставлять рецептурные лекарства в рамках экспериментального режима. По информации «ФВ», эксперимент может начаться уже в августе.

О планах «Яндекс.Маркета» на доставку лекарств стало известно еще в начале июня. Тогда в компании заявили, что доставка через партнерские аптеки Москвы начнется уже в июне, а затем заработает в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

В 2020 году лицензию уже получала «Яндекс.Лавка». Точка в подмосковных Химках была зарегистрирована 20 ноября 2020 года. По словам Агарева, тогда аптеку «Лавки» лицензировали в качестве эксперимента по модели быстрой доставки, но сейчас доставлять лекарства из этой точки не собираются.

Фото: Руслан Мавлиханов

Руслан Мавлиханов

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