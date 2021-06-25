В Петербурге временно перестали делать прививки вакциной «КовиВак»

Запись на вакцинацию от COVID-19 препаратом «КовиВак» приостановлена в Петербурге. На остаток вакцины сформировалась очередь.

В Санкт-Петербурге образовалась нехватка вакцины «КовиВак», горожанам предлагают прививаться от коронавируса препаратами «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») и «ЭпиВакКорона», сообщила 23 июня пресс-служба правительства города.

«Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» доступна во всех пунктах, вакцина «ЭпиВакКорона» – в пунктах по адресам, опубликованным на сайте Комитета по здравоохранению. Запись на вакцину «КовиВак» временно не ведется, так как на остаток вакцины в городе уже сформирована очередь», – говорится в ежедневной справке о противодействии распространению COVID-19.

В Петербурге привито 811 тыс. человек, из которых 676 тыс. полностью завершили цикл вакцинации. С начала пандемии, по официальным данным, в городе заболели коронавирусом более 461 тыс. человек. Более 15,6 тыс. пациентов скончались.

Дефицит вакцины наблюдается и в других регионах. Днем ранее «КовиВак» закончился и в Москве. 23 июня глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным о том, что в пунктах вакцинации республики образовались очереди, а регион испытывает дефицит вакцины последнюю неделю.

Юлия Куликова

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