Экс-вице-премьера Алтайского края осудят за помощь в продаже ЛС с истекающим сроком годности

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела бывшего зампреда правительства Алтайского края. Ее обвиняют в пособничестве знакомому в продаже лекарств с истекающим сроком годности через краевую сеть аптек.

В Алтайском крае передано в суд уголовное дело против экс-вице-премьера правительства по социальным вопросам Ирины Долговой. Ее обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ). Обвиняемая свою вину полностью признала, сообщает краевое управление Следственного комитета.

По версии следствия, по указанию чиновницы предприятие «Аптеки Алтая» приобрело у знакомого Долговой предпринимателя препараты с истекающим сроком годности стимостью 1 млн руб., которые затем реализовали с большой уценкой. Ущерб предприятию превысил 100 тыс. руб.

К тому же обвиняемая обеспечила за счет бюджета края лекарствами сына свой подруги. В обход официальной процедуры она включила его в региональный регистр льготников, благодаря чему он получил медикаменты стоимостью более 200 тыс. руб.

Уголовное дело было заведено в сентябре 2020 года, вскоре после отставки Долговой. Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

Следователь наложил арест на имущество обвиняемой стоимостью более 5,5 млн руб.

Фото: сайт правительства Алтайского края

Екатерина Погонцева

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