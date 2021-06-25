Ростех приобрел 26% акций единственного поставщика спиртосодержащих фармсубстанций

Ростех стал владельцем 26% акций российской фармацевтической компании «РФК» – производителя спиртосодержащих фармацевтических субстанций и антисептиков, сообщает пресс-служба госкорпорации. Фармсубстанции используются для изготовления собственных готовых лекарственных форм, а также при производстве жизненно важных препаратов, в том числе вакцин. Стоимость и другие условия сделки не раскрываются.

Приобретение акций компании «РФК» соответствует стратегии развития Ростеха, нацеленной на расширение гражданских направлений производства, в том числе – в интересах здравоохранения, указано в сообщении. Госкорпорация намерена расширить возможности в сфере разработки, производства, хранения и реализации фармацевтических субстанций и препаратов.

«РФК», онованная в 2007 году, является единственным в России поставщиком спиртосодержащих субстанций для лекарственных препаратов. Компания также производит некоторые виды фармацевтической продукции и антисептиков.

В состав Ростеха входит фармацевтический холдинг «Нацимбио», созданный в 2013 году для развития производства важных для национальной безопасности иммунобиологических лекарственных препаратов. «Объединив наши компетенции, возможности и опыт, мы сможем разрабатывать новые продукты и составить конкуренцию зарубежным поставщикам на внутреннем рынке», – приводятся слова генерального директора «РФК» Владимира Верескунова.

Фото: rostec.ru

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