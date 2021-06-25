В российском отделении Teva назначен новый руководитель отдела маркетинга

Елена Быкова назначена руководителем отдела маркетинга, исследования рынка и коммуникаций с клиентами компании Teva. Она будет напрямую подчиняться старшему вице-президенту, главе кластера Teva Россия, Евразия, Турция, генеральному директору Teva Россия Эрику Рош.

Фармкомпания Teva объявила о назначении Елены Быковой на должность руководителя отдела маркетинга, исследования рынка и коммуникаций с клиентами. Она будет напрямую подчиняться старшему вице-президенту, главе кластера Teva Россия, Евразия, Турция, генеральному директору Teva Россия Эрику Рош.

Быкова будет отвечать за развитие и продвижение портфеля компании по различным направлениям, а также займется развитием омниканальной модели продвижения и диджитализацией коммуникаций.

Елена Быкова имеет опыт работы более 15 лет в FMCG и фармацевтической отрасли. До прихода в Teva она работала в компаниях Gillette, Procter&Gamble на различных позициях в бренд-менеджменте и корпоративном маркетинге, в PGT Healthcare (совместное предприятие Procter&Gamble и Teva) работала директором по маркетингу Россия и Евразия, а в Glenmark – директором по маркетингу и генеральным менеджером по маркетингу, продажам и полевым силам.

Фото: Teva

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