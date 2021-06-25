В США началось исследование вакцин от COVID-19 на беременных

Национальный институт здравоохранения США (NIH) 23 июня сообщил, что начал клиническое исследование (КИ) по оценке иммунных реакций, генерируемых при введении вакцин от COVID-19 беременным. Такие пациентки, отметили в NIH, подвергаются более высокому риску осложнений, включая преждевременные роды, высокое кровяное давление с риском органной недостаточности и возможную смерть. КИ профинансирует Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID). Национальный институт здравоохранения США (NIH) 23 июня сообщил, что начал клиническое исследование (КИ) по оценке иммунных реакций, генерируемых при введении вакцин от COVID-19 беременным. Такие пациентки, отметили в NIH, подвергаются более высокому риску осложнений, включая преждевременные роды, высокое кровяное давление с риском органной недостаточности и возможную смерть. КИ профинансирует Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID).

В ходе исследования, получившего название MOMI-VAX, у беременных или тех, кто родил один-два месяца назад, будет измеряться уровень антител к SARS-CoV-2 и длительность их сохранения в организме после вакцинации от COVID-19. Также будет оценена безопасность вакцин и возможность передачи антител к вирусу новорожденным через плаценту или грудное молоко матери.

«Результаты этого исследования заполнят пробелы в наших знаниях и помогут информировать политические рекомендации и принимать личные решения о вакцинации от COVID-19 во время беременности», – сказал директор NIAID, доктор Энтони Фаучи.

В исследовании примут участие 750 беременных и 250 недавно родивших женщин, которые уже провакцинировались от COVID-19 или будут провакцинированы в ходе КИ любым из препаратов, разрешенным к применению Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

На данный момент FDA одобрило экстренное применение вакцин от Moderna, Pfizer и BioNTech (BNT162b2), Johnson & Johnson.

В феврале 2021 года в Израиле было проведено похожее КИ вакцины BNT162b2. В результате антитела были обнаружены у всех 20 принимавших участие в КИ беременных женщин. Также антитела были обнаружены и у новорожденных.

В том же месяце Pfizer и BioNTech запустили международное исследование с участием 4 тысяч беременных женщин для оценки безопасности и эффективности их вакцины от COVID-19.