В США началось исследование вакцин от COVID-19 на беременных

В ходе исследования, получившего название MOMI-VAX, у беременных или тех, кто родил один-два месяца назад, будет измеряться уровень антител к SARS-CoV-2 и длительность их сохранения в организме после вакцинации от COVID-19. Также будет оценена безопасность вакцин и возможность передачи антител к вирусу новорожденным через плаценту или грудное молоко матери.
«Результаты этого исследования заполнят пробелы в наших знаниях и помогут информировать политические рекомендации и принимать личные решения о вакцинации от COVID-19 во время беременности», – сказал директор NIAID, доктор Энтони Фаучи.
В исследовании примут участие 750 беременных и 250 недавно родивших женщин, которые уже провакцинировались от COVID-19 или будут провакцинированы в ходе КИ любым из препаратов, разрешенным к применению Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).
На данный момент FDA одобрило экстренное применение вакцин от Moderna, Pfizer и BioNTech (BNT162b2), Johnson & Johnson.
В феврале 2021 года в Израиле было проведено похожее КИ вакцины BNT162b2. В результате антитела были обнаружены у всех 20 принимавших участие в КИ беременных женщин. Также антитела были обнаружены и у новорожденных.
В том же месяце Pfizer и BioNTech запустили международное исследование с участием 4 тысяч беременных женщин для оценки безопасности и эффективности их вакцины от COVID-19.
Фото: nachedeu.com