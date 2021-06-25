Росстат зафиксировал в мае сокращение производства лекарств и медизделий на 16%

Выпуск лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, в мае 2021 года вырос на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с апрелем производство сократилось на 15,9%.

За пять месяцев 2021 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 23,2% по сравнению с январем–маем прошлого года. Такие данные приводятся в отчете Росстата, опубликованном на сайте службы.

Лекарственных препаратов изготовлено на 35,6 млрд руб., что на 2,7% меньше, чем в мае прошлого года, и на 18,7% меньше, чем в апреле 2021 года.

Сывороток и вакцин изготовлено 928 млн доз, что на 10,5% меньше, чем в мае 2020 года, и на 27,0% меньше, чем в апреле текущего года. В ампулах их выпущено 123 тыс. штук, что на 89,5% больше, чем в мае 2020 года, и на 52,6% меньше, чем в апреле 2021 года.

Производство фармацевтических субстанций в мае 2021 года снизилось на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с апрелем 2021 года объемы выпуска выросли на 14,7%.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 44,4 т, что в 2,2 раза больше, чем в мае прошлого года, и на 31,3% меньше, чем в апреле 2021 года. Выпуск антибиотиков снизился по сравнению с маем 2020 года на 9,1%, по сравнению с апрелем 2021 года – на 13,6%, составив 50,7 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 23,7 млн упаковок, что на 21,2% больше, чем в мае прошлого года, и на 19,1% меньше, чем в апреле 2021 года. Клейких перевязочных материалов – 20,2 млн упаковок, что на 55,3% больше, чем в мае прошлого года, и на 13,0% меньше, чем в апреле 2021 года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в мае выпущено на 2 млрд руб., что на 35,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 17,8% меньше, чем в апреле 2021 года. В целом за пять месяцев 2021 года производство сложной электронной продукции медицинского назначения снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,9%. Ее выпущено на 8,6 млрд руб.

pharmvestnik