Росздравнадзор обновил регламент выдачи разрешения на дистанционную торговлю лекарствами

Росздравнадзор предлагает отменить свой прошлый приказ о процедуре получение разрешения на дистанционную торговлю лекарствами и принять взамен него новый. В обновлении появилось понятие «переоформление» разрешения, однако срок прохождения этой процедуры не меньше, чем получение допуска с нуля. Об этом свидетельствует проект, размешенный для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Предлагаемый административный регламент Росздравнадзора по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом мало отличается от своей первой редакции. Однако ушло требование о наличии 10 точек у аптечной сети, но осталось условие о владении фармацевтической лицензией на протяжении не менее года.

Появилось понятие «переоформления разрешения». Эту процедуру придется пройти тем, у кого изменились название юрлица, ИНН, адреса мест осуществления деятельности или интернет-сайта и т. д. При этом переоформление не намного проще и ничуть не быстрее полноценной процедуры получения допуска на рынок e-com. Регулятору необходимо предоставить пакет документов из восьми пунктов, а положительного ответа придется ждать также пять дней.

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

pharmvestnik