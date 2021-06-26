«Фармстандарт»: как получить доступные лекарства для лечения глаукомы

Глаукома — одно из самых распространённых хронических заболеваний глаз: ею страдают 3 % населения Земли. По данным World Glaucoma Association, в возрастной категории старше 40 лет болезнь есть у пяти человек из тысячи, а в категории старше 80 она распространена гораздо сильнее2.

Растущая угроза

Для России проблема тоже актуальна: население стареет, и растёт количество случаев заболевания. По данным ЦНИИОИЗ Минздрава, в 2020 году в стране насчитывалось 1,3 млн больных. С каждым годом число вновь диагностированных случаев растёт на 3—4 %. Глаукома составляет 20 % от всей глазной патологии.

Первичная открытоугольная глаукома относится к нейродегенеративным заболеваниям и, как правило, протекает бессимптомно. Первые её признаки — нарушения периферического зрения. Однако они могут быть обнаружены лишь случайно, что делает выявляемость заболевания сложной. По оценкам президента Российского глаукомного общества академика Евгения Егорова, более 500 тыс. россиян не подозревают о наличии у них глаукомы3.

Век поисков

Повышение внутриглазного давления (ВГД) — один из ведущих факторов риска прогрессирования заболевания и снижения зрительных функций. Более ста лет разрабатываются снижающие внутриглазное давление препараты.

Наиболее эффективный сценарий лечения глаукомы — снижение офтальмотонуса и длительная стабилизация его на уровне целевого давления. ВГД может быть снижено медикаментозным, лазерным и хирургическим путём. В подавляющем большинстве случаев лечение начинают с местного применения гипотензивных лекарственных препаратов. При этом комплексная терапия глаукомы должна включать два направления: нормализацию индивидуального ВГД и нейропротекторную терапию с улучшением глазного кровотока.

Важный аспект лечения — достижение терапевтического эффекта при доступных пациенту расходах. Суммарные затраты на лечение глаукомы могут составлять до 20 тыс. рублей в год (на фармакотерапию приходится 50—60 % этой суммы). Учитывая, что терапия глаукомы в большинстве случаев пожизненная, фактор экономической доступности препаратов критичен для пенсионеров и семей, в которых болеют несколько человек.

Пути лечения Антиглаукомные препараты классифицируются по механизму гипотензивного действия: 1. Средства, снижающие продукцию внутриглазной жидкости (селективные и неселективные бета-адреноблокаторы, ингибиторы карбоангидразы); 2. Препараты, улучшающие отток внутриглазной жидкости из глазного яблока (простагландины, м-холиномиметики); 3. Комбинированные препараты, обладающие двойным действием (α2-селективные адреномиметики).

Современный ответ

Безопасность, эффективность, доступность — так можно сформулировать основные запросы пациента. Современная терапия часто охватывает только первые два пункта.

Препараты ГК «Фармстандарт» соответствуют всем трём параметрам. Их преимущество перед аналогами — доступная цена при сохранении качества4. Использование продукции «Фармстандарт» позволяет снизить стоимость курса лечения до трёх раз.

Важный фактор при выборе терапии — размер флакона с лекарственным средством. Стандартного объёма 2,5 мл не всегда хватает на месячный курс, и пациент вынужден нести дополнительные расходы. «Фармстандарт» выпускает препарат во флаконе объёмом 5 мл.

Компания представила широкий набор средств для диагностики («Фенилэфрин-Оптик») и лечения («Латанопрост-Оптик», «Травопрост-Оптик», «Дорзоламид-Оптик») глаукомы, бактериальных («Моксифлоксацин-Оптик») и вирусных («Интерферон-Офтальмо») заболеваний органов зрения, а также препаратов для адъювантной терапии («Эмоксипин», «Пикамилон»).

На заводах компании «Фармстандарт» выпускается более 450 наименований лекарственных средств, более 140 наименований входят в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Мощность компании составляет 1,7 млрд упаковок в год. Производственные площадки компании находятся в Уфе, Курске, Вольгинском и Томске. Все производства соответствуют стандартам GMP.

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