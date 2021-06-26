«Московский эндокринный завод» выпустил 630 тыс. шприцев низкомолекулярного гепарина

«Московский эндокринный завод» («Эндофарм») во II квартале 2021 года выпустил 630 тыс. шприцев лекарственного препарата «Надропарин кальция», сообщает пресс-служба предприятия. Уточняется, что это низкомолекулярный гепарин, включенный во временные методические рекомендации Минздрава по лечению новой коронавирусной инфекции (раздел антикоагулянтов для профилактики тромбоэмболических осложнений).

«Введение «Эндофарм» в 2020 году в эксплуатацию цеха по производству лиофилизированных и жидких инъекционных лекарственных препаратов и глазных капель (его реконструкция и техническое перевооружение проведены в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации») позволило вдвое увеличить мощность выпуска лекарственных препаратов во флаконах до 40 млн единиц в год, а также организовать производство в новых формах выпуска – в преднаполненных шприцах, мощностью 30 млн единиц в год, и лиофилизированных препаратов в стеклянных флаконах, мощностью 6,5 млн единиц в год. В 2021 году был организован выпуск «Надропарин кальция» в форме однодозовых шприцев», — говорится в сообщении.

В настоящее время «Эндофарм» может удовлетворить потребность регионов России в готовых лекарственных средствах за счет собственного производства.

В пресс-службе добавили, что следующим шагом «Эндофарм» в рамках импортозамещения и реализации ведомственного проекта с Минпромторгом России будет организация собственного производства активных фармацевтических субстанций, в том числе из животного сырья, мощностью более 30 тонн в год.

gxpnews