«Спутник V» одобрили в Омане

В Омане одобрили для экстренного использования российскую вакцину «Спутник V», а также китайский препарат Sinovac. Всего в стране разрешены четыре вакцины.

Правительство Омана выдало разрешение на экстренное использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава департамента минздрава по надзору за заболеваниями Сейф бен Салем аль-Абри, пишет пишет Times of Oman. Также была одобрена китайская вакцина Sinovac. Всего в стране разрешено использование четырех вакцин.

«Лицензии на экстренное использование получили четыре вакцины, а именно Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, «Спутник V» и Sinovac»,— сказал он.

В июне российскую вакцину от COVID-19 одобрил бразильский медицинский регулятор Anvisa. Там вакцину можно применять с ограничениями: только у здоровых взрослых без хронических заболеваний.

pharmvestnik