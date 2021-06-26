Фармдистрибьюторы сохранили стабильность рынка в пандемию

Во всем мире продолжается беспрецедентная борьба с коронавирусом. Новости о количестве зараженных и привитых не перестают напоминать фронтовые сводки. На передовой — медицинские работники, спасающие жизни людей. В роли «подносящих снаряды» — научные институты, фармпроизводители и дистрибьюторы. Удалось избежать дефицита ЛП, угроза которого была реальной из-за закрытия границ, в кратчайшие сроки изобрести и вывести на рынок вакцины, необходимые препараты. Компания «Биотэк», традиционно входящая в ТОП-10 крупнейших российских фармдистрибьюторов, поделилась собственным опытом прохождения «проверки на прочность», которой стал 2020 год для дистрибьюторского звена.

Чрезвычайная ситуация

Хаос, в который стремительно погрузился мир в первом квартале 2020 года, нес с собой множество вызовов. Это дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) и дезинфицирующих средств, тест-систем на определение COVID-19, необходимость в кратчайшие сроки разработать и выпустить в массовое производство вакцины, а также лекарственные препараты, которые могут применятся при лечении коронавируса.

Для решения вышеперечисленных, а также множества других вызовов, государством были приняты экстренные меры.

В компании «Биотэк» отмечают, что в ответ на пандемию органы государственной власти и участники фармацевтического рынка объединили усилия: «государство и бизнес слышали и понимали друг друга, работали в тесном сотрудничестве».

Министерство здравоохранения и правительство РФ оперативно приняли постановление, позволяющее участникам рынка регистрировать лекарственные средства и вакцины против COVID-19 в упрощенном и ускоренном порядке. Министерство промышленности и торговли РФ открыло доступ производителям к льготному финансированию для создания запаса субстанции и лекарственных средств для лечения COVID-19. ФАС России предпринимала оперативные шаги для гибкого регулирования цен на препараты.

Эти и другие шаги органов государственной власти, направленные на встречу фармацевтическому бизнесу, позволили в самые короткие сроки создать и выпустить в массовое производство вакцины, спектр новых препаратов, которые могут применяться в лечении коронавирусной инфекции.

Примером быстрого выхода на рынок может служить препарат с международным непатентованным наименованием фавипиравир. Он был включен в седьмую версию временных методических рекомендаций по лечению COVID-19 Минздрава РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 03.06.2020 как одно из ключевых средств для применения в схемах лечения при среднетяжелых и тяжелых формах заболевания. Начиная с июня 2020 года его стали выпускать три российских предприятия. Цены, с учетом издержек, вначале были установлены достаточно высокие – до 18 тыс. рублей за упаковку. После включения в перечень ЖНВЛП, цены упали более чем вдвое.

По данным на начало июня 2021 года постоянную регистрацию в России уже получили пять лекарственных препаратов с действующим веществом фавипиравир. Другие лекарственные формы этого МНН находятся в разработке. Компания «Биотэк» еще летом 2020 года наладила обеспечение регионов России препаратами c МНН фавипиравир. При этом компания, являясь дистрибьютором, не отвечает за эффективность препарата и его ценообразование и не участвует в спорах и спекуляциях на эти темы.

Трудности перевозки

Условия, в которых пришлось работать участникам фармрынка и в том числе дистрибьюторскому звену, с началом пандемии, были сродни боевым. В марте-апреле 2020 года были перекрыты границы, в том числе и с теми странами, откуда в больших объемах поступают субстанции для производства лекарств, возникали перебои с производством и поставками готовых лекарств, напоминают в «Биотэк». Из-за местных ограничений оказались усложнены транспортные связи и между регионами внутри страны. На фармпроизводствах скапливались произведенные препараты, которые невозможно было вывезти. А спрос в госсекторе нарастал из-за резкого роста потребностей ЛПУ в препаратах и СИЗах.

«Нами было принято решение перейти на круглосуточный режим работы, — рассказал «Российской газете» президент компании «Биотэк» Александр Крикун. — Поскольку были сложности с транспортировкой, компания за свой счет использовала авиаперевозки. Они обходятся значительно дороже, чем автотранспорт, которым обычно доставляют фармпродукцию. Принимая во внимание то обстоятельство, что некоторые препараты (например, вакцины) должны храниться при очень низких температурах, а обеспечить такие специальные условия может не каждое лечебно-профилактическое учреждение, хранение и развоз по поликлиникам и больницам осуществляли те же дистрибьюторы».

«Группа компаний «Биотэк» в числе первых своевременно организовала поставки средств индивидуальной защиты и препаратов, в которых тогда остро нуждались стационары Москвы, тем самым помогла спасти большое количество жизней», — прокомментировал «Российской газете» сопредседатель Всероссийского союза пациентов, руководитель комиссии по здравоохранению Общественного совета госкорпорации «Росатом», д.м.н. Ян Власов. Эксперт также напомнил, что в связи с закрытием границ и ограничениями на перемещение между регионами, без жизненно необходимых лекарств рисковали остаться пациенты с сахарным диабетом, рассеянным склерозом, ревматоидным артритом, раком и другими тяжелыми заболеваниями. Крупные российские фармдистрибьюторы, среди которых «Биотэк», справились с обеспечением ЛПУ препаратами из списка ЖНВЛП.

Слово рейтингам

Нельзя не отметить то, что дистрибьюторы достойно прошли «проверку на прочность», которую приготовил им сложный во всех отношениях 2020 год. В ответ на экстремальные нагрузки на отрасль, вызванные пандемией, оптовые компании нарастили мощности, чтобы вовремя и без потерь (с учетом особых условий транспортировки и хранения) доставлять препараты в аптеки и ЛПУ и оперативно отрабатывать с производителями вопросы по закрытию дефектуры.

Из рейтингов ведущих аналитических компаний, подводящих итоги работы фармдистрибьюторов за 2020 год, видно, что в целом дистрибьюторы в непростых условиях пандемии сохранили собственную и рыночную стабильность. Пул дистрибьюторов-лидеров, хорошо известных рынку, не изменился.

По данным аналитической компании Headway, которая ежегодно формирует рейтинги в сегменте госзакупок, в пятерке лидеров — 2020 по сравнению с 2019 годом изменения минимальны. В 2019 году входили: «Фармстандарт», «Р-фарм», «Фармимэкс», «Биотэк» и «Нацимбио». В 2020 году лидеры рейтинга те же, что и в 2019: ПАО «Фармстандарт» (75,4 млрд руб. по итогам 2020 года и доля рынка 10,6%), АО «Р-Фарм» (58,5 млрд руб., 8,2%) и «Фармимэкс» (26,4 млрд руб., 3,7%). Компании «Биотэк» и «Нацимбио» за год чуть опустились в рейтинге. «Биотэк» (19 млрд руб., 2,7%) переместился с 4-го места на 5-е а «Нацимбио» (18,8 млрд руб., 2,6%) покинула пятерку лидеров, заняв 6-е место. Четвертое место в рейтинге российских дистрибьюторов заняла группа компаний «Ирвин» (21,1 млрд руб., 3%), годом ранее не входившая в топ-5.

Табл. HeadwayCompany, ТОП-50 Поставщиков 2020 г.

В рейтинге компаний-дистрибьюторов в сегменте госзакупок, который представила аналитическая компания DSM Group, пятерка компаний-лидеров выглядит так: «Р-фарм» (доля рынка 12,2%), «Фармимэкс» (6,1%), «Биотэк» (5,9%), «Ирвин 2» (5%), «БСС» (4,7%).

Табл. DSMGroup, Топ-10 дистрибуторов по сегментам 2020 г.

Рост объемов финансирования лекарственного обеспечения из государственного бюджета, наблюдающийся в последние пару лет, заметно повлиял на расстановку в рейтинге фармацевтических дистрибьюторов. Компании, «заточенные» на работу с государственным сегментом, показали в 2020 году более высокую динамику по сравнению с компаниями, которые в большей мере сосредоточены на коммерческом сегменте.

Пандемия показала, что пул российских дистрибьюторов – лидеров может сохранять стабильность рынка лекарств в экстремально сложных условиях закрытия границ, трудностей межрегионального сообщения и угрозы масштабного кризиса. Лидеры демонстрируют устойчивость выстроенной логистики и возможность масштабирования процессов в ответ на потребности рынка.

Материал партнера: «Биотэк»

pharmvestnik