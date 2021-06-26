Компания «Органика» подвела итоги проекта по повышению производительности труда

Обеспечение конкурентного преимущества в отношении «цена-качество» в современном мире становится актуальной задачей для производителя. При одинаковом качестве лекарственных препаратов ведущим фактором остается цена, снижение которой возможно при оптимизации производства и снижении издержек.

В декабре 2020 года АО «Органика» приняло участие в реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», заключив соглашение о взаимодействии с Министерством труда и занятости населения Кузбасса, договор с АНО «Центр компетенций Кузбасса» и ООО «АНСУ».

В течение пяти месяцев на предприятии проходила комплексная работа с директорами по направлениям и рабочей группой: оценивалось текущее состояние производственных бизнес-процессов, выявлялись проблемы, составлялись непроизводственные планы по мероприятиям для повышения производительности труда. Итогом работы по проекту должно стать повышение производительности труда на 10% в 2021 году, в 2023 году — 30% по отношению к 2020 году.

Этот результат достигается за счет встраивания в повседневную работу принципов постоянного совершенствования подходов решения проблем, использования выборочных инструментов, бережливого производства для поточного типа производства сокращения потерь времени на переналадку оборудования, перехода к превентивному техническому обслуживанию оборудования, выявления лишних и дублирующих операций, их оптимизации и, как следствие, сокращения времени операций и увеличения производительности труда без значительных затрат.

Материал партнера: «Органика»

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