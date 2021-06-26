В российских регионах образовался дефицит вакцин из-за высокого спроса на прививки

Вакцинирование от коронавируса первым компонентом препарата приостановлено в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за высокого спроса. Дефицит вакцины наблюдается и в других регионах.

Вакцинирование от коронавируса первым компонентом вакцины приостановлено в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за высокого спроса, пишет РИА «Новости».

В Минздраве Хабаровского края агентству рассказали, что темпы вакцинации резко выросли — за последние двое суток привились 5,2 тысячи человек. Это привело к тому, что в городах препарат оказался на исходе. При этом вакцинация вторым компонентом продолжится в обычном режиме.

Отмечается, что в ближайшие два дня в Хабаровский край планируют доставить 15 тыс. доз вакцин.

Дефицит вакцины наблюдается и в других регионах. О том, что в Екатеринбурге заканчивается препарат от коронавируса, написал в Instagram и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, на весь регион осталось менее 20 тыс. доз. Сегодня в регион должны доставить партию из 36 тыс. доз вакцины «Спутник V».

23 июня глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным о том, что в пунктах вакцинации республики образовались очереди, а регион испытывает дефицит вакцины в последнюю неделю на поставку 50 тыс. доз вакцин, что позволит проводить иммунизацию без перебоев. Поручил оперштабу рассмотреть целесообразность увеличения количества мобильных пунктов для вакцинации», – написал Кадыров 25 июня в Telegram-канале.

«ФВ» писал, что В Москве временно отсутстует вакцина «КовиВак». Запись на вакцинацию этим препаратом приостановлена. Аналогичная ситуация и в Санкт-Петербурге. Из-за временного отсутствия «КовиВака», горожанам предлагают прививаться от коронавируса препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 25 июня правительство Санкт-Петербурга сообщило: «В городе в наличии три вида вакци : «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Однако «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» имеются лишь остатки. Поэтому до поступления новых партий в журналах отложенной записи формируются списки желающих привиться ими».

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Сидорова

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