Ученые изучают возможности чистого никотина в профилактике болезни Альцгеймера

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Элен Мхитарян рассказала на лекции для врачебного сообщества о последствиях в виде когнитивных нарушений после COVID-19 и о возможных способах борьбы с этими нарушениями.

«Все больше когнитивных нарушений выявляют у пациентов после перенесенного коронавируса, — отметила Элен Мхитарян. — COVID-19 стал пусковым фактором развития деменций. Предположительно, в ближайшие годы будет еще больше пациентов с деменцией, особенно в возрасте 85 плюс».

По словам невролога, лечение проявившихся когнитивных нарушений всегда должно начинаться с базисной терапии – это применение ингибиторов ацетилхолинэстеразы и антагонистов глутаматных рецепторов. Врачи рекомендуют чередовать группы препаратов, меняя их через полтора-два года. В конечном итоге пациент будет получать комбинированную терапию. Если когнитивные нарушения возникли после COVID-19, то нужно учитывать возраст пациента. «Если это молодые пациенты и у них ранее не было когнитивных проблем, то помогут обычные препараты, активирующие работу головного мозга. Если пациент имел когнитивные нарушения, и к тому же пожилой, то только медикаментозная терапия в зависимости от стадии деменции», — объяснила Элен Мхитарян.

В пожилом возрасте немаловажными превентивными мерами являются отказ от чрезмерного потребления алкоголя, курения табака, проживания в местах с сильно загрязненным воздухом.

«Самое сложное – это бороться с курением пациентов. Попадание никотина в мозг приводит к временному повышению настроения, пациенту кажется, что это связано именно с сигаретами. Но обычные сигареты – это более 7000 вредных веществ, выделяемых при горении. При этом чистый никотин рассматривается как одно из средств профилактики болезни Альцгеймера», — отметила невролог.

Элен Мхитарян привела в пример исследование MIND STUDY[1], которое изучает потенциальные преимущества никотина, чтобы проверить может ли никотин улучшить состояние людей с умеренными когнитивными нарушениями и возможно ли задержать или предотвратить их прогрессирование до болезни Альцгеймера. В настоящее время проходит 2 фаза исследования. Предполагается применение никотина в виде трансдермального пластыря как одного из средств профилактики деменции.

Также врач объяснила, что болезнь Альцгеймера – это самый распространений тип деменции в мире. В Российской Федерации, как и в других странах, расходы на лечение болезни Альцгеймера крайне высоки. И большая часть таких расходов ложится на плечи родственников больных. Чтобы ухаживать за пациентом, члены его семьи зачастую вынуждены уходить с работы. Все это сказывается на благосостоянии каждой отдельной семьи и наносит экономический ущерб всему обществу.

Невролог обозначила основные фазы болезни Альцгеймера. Доклиническая фаза — при которой уже запущены все патогенетические механизмы заболевания, однако объективные клинические признаки отсутствуют. Продромальная — фаза, умеренных когнитивных нарушений, при которой интеллектуально-мнестические нарушения не приводят к деменции.

И непосредственно фаза деменции – развернутая клиническая картина когнитивных расстройств, приводящих к социальной, бытовой или трудовой дезадаптации.

«Если своевременно проводить профилактику, мы надолго отодвинем симптомы болезни, — подчеркнула Элен Мхитарян. — Пациент имеет все шансы дожить до 90 лет без проявлений основных симптомов. Профилактика нужна независимо от возраста, этапа болезни, но лучше всего это делать на начальной, доклинической стадии».

Факторы риска развития деменции известны. Среди основных: генетика, возраст, чрезмерное употребление алкоголя, курение, высокий уровень холестерина, сахарный диабет, легкие когнитивные нарушения.

Лечение сопутствующих заболеваний, которые зачастую выступают факторами риска развития деменции, может также оказывать влияние на возникновение болезни.

Врач напомнила о необходимости лечения никотиновой зависимости. Для тех пациентов, которые не могут отказаться от курения, рекомендуется никотинзаместительная терапия или переход на альтернативные средства доставки никотина, такие как системы нагревания табака, применение которых может способствовать постепенному отказу от курения, резюмировала эксперт.

[1] http://mindstudy.org/about

Материал партнера: PMI Science

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