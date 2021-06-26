Мишустин заявил о достаточных объемах вакцин от коронавируса

Темпы вакцинации значительно ускорились, но вакцины в стране достаточно, заявил премьер-министр. Он поручил своевременно поставлять ее во все регионы страны.

Премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что в России достаточно вакцин от COVID-19. Ранее сообщалось, что в ряде российских регионов образовался дефицит вакцин из-за высокого спроса на прививки.

«Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцины есть. Важно своевременно поставлять ее во все регионы страны. Также работа прививочных пунктов должна быть организована максимально удобно для граждан. Это касается и времени их работы, и расположения», – заявил он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В связи с увеличившимся количеством пациентов, идущих на вакцинацию, потребовалось изменение логистических цепочек, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, компания-оператор, обеспечивающая доставку, наращивает объемы поставки. По словам министра, вакцина будет доставлена в регионы, где в ней остро нуждаются.

Всего, по данным Мурашко, количество вакцинированных первым компонентом превысило 21 млн человек. Среди заболевших количество вакцинированных в среднем не превышает 0,5%.

Мишустин также призвал организовать работу прививочных пунктов с учетом рабочего времени желающих вакцинироваться, а также поддерживать высокий уровень тестирования на COVID-19.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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