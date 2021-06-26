Минздрав разрешил прививать беременных «Спутником V»

Вакциной «Спутник V» разрешили прививать беременных, сообщил глава Минздрава. По его словам, эксперты приняли решение о снятии противопоказаний для применения вакцины.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России начнут прививать от COVID-19 беременных «Спутником V». По его словам, противопоказания для этой категории граждан сняты. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Сегодня с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертами принято решение о снятие противопоказаний для применения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» у беременных», — сказал он. Таким образом, отметил министр, открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией.

«Среди беременных COVID-19 встречается и встречаются тяжелые формы», — сказал Мурашко. Данных статистики министр не привел.

О том, что беременных разрешат прививать в ближайшее время Мурашко сообщил 17 июня во время заседания координационного совета при правительстве. По его данным, около 10 тыс. беременных женщин наблюдаются в связи с заболеванием COVID-19.

Также в Роспотребнадзоре заявляли, что российские вакцины оказались безопасны для потомства и не могут повлиять на фертильность у женщин или мужчин.

«Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено. Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19», — пояснили в Роспотребнадзоре.

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