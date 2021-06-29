«Фармэко» поставит Эврисди на 2,3 млрд рублей для подопечных фонда «Круг добра»

Компания «Ирвин», входящая в ГК «Фармэко», получила очередной пул контрактов на поставку Эврисди от Roche (рисдиплама) для подопечных благотворительного фонда «Круг добра». Заявка «Ирвина» стала единственной поданной на участие в аукционах на общую сумму 2,3 млрд рублей. Компания «Ирвин», входящая в ГК «Фармэко», получила очередной пул контрактов на поставку Эврисди от Roche (рисдиплама) для подопечных благотворительного фонда «Круг добра». Заявка «Ирвина» стала единственной поданной на участие в аукционах на общую сумму 2,3 млрд рублей.

ФКУ Минздрава объявило 10 аукционов на 2,3 млрд рублей на закупку Эврисди 10 июня.

По данным ЕИС, «Ирвин» поставит 3,2 тысячи флаконов рисдиплама, предельная цена за упаковку составит 669,4 тысячи рублей. В апреле фармкомпания уже выигрывала первые плановые аукционы на закупку Эврисди для фонда «Круг добра».

В середине мая ФКУ Минздрава также объявляло дополнительные аукционы на закупку Эврисди и Спинразы (нусинерсен от Biogen). Победители были объявлены в конце мая, кроме «Ирвина», в их числе оказался «Фармстандарт» Виктора Харитонина, получивший контракты на поставку нусинерсена.

Всего Правительство РФ выделило фонду 10,2 млрд рублей на закупку лекарств, зарегистрированных в России. Это уже второй транш, первый был произведен в феврале 2021 года.

Рисдиплам используется для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых наряду со Спинразой и Золгенсмой (онасемноген абепарвовек). Регудостоверение на него было выдано в ноябре 2020 года, препарат не входит в перечень ЖНВЛП. Дети, страдающие СМА, стали первыми, чье лекобеспечение взялся финансировать фонд «Круг добра».

Источник: ЕИС в сфере закупок

Фото: in-istra.ru