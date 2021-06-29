Минздрав удалил беременность из противопоказаний к применению «Спутника V» ГК «Сантэнс» успешно прошла международный аудит SGS » «Спутник Лайт» зарегистрировали в Киргизии В Киргизии одобрили применение однокомпонентной российской вакцины от коронавирусной инфекции. Ранее «Спутник Лайт» зарегистрировали еще в девяти странах. Министерство здравоохранения Киргизской Республики зарегистрировало однокомпонентную вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившего в «ФВ». Двухкомпонентная вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Киргизии в феврале этого года. Киргизия стала десятой страной, одобрившей однокомпонентный препарат. В июне вакцину также одобрили Маврикий, Белоруссия, Республика Конго и Монголия. В России «Спутник Лайт» получил регистрацию 6 мая. РФПИ сообщал, что эффективность российской однокомпонентной вакцины составила 79,4% на основании анализа данных с 28 дня после получения иммунизации россиянами в рамках программы массовой вакцинации в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. В фонде указывали, что такой показатель эффективности превышает показатели многих двухкомпонентных вакцин. РФПИ также отмечал, что «Спутник Лайт» эффективен против всех новых штаммов коронавируса по итогам лабораторных исследований разработчика вакцины — НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Маргарита Грошева

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