ГК «Сантэнс» успешно прошла международный аудит SGS

Группа компаний «Сантэнс» в июне 2021 года успешно прошла аудит SGS на соответствие системы менеджмента качества (СМК) компании требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Компания SGS – мировой лидер в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации, подчеркивают в ГК «Сантэнс».

Сертификация системы менеджмента качества ГК «Сантэнс» осуществлена международным органом по сертификации SGS, аккредитованным в Swiss Accreditation Service — национальном органе по аккредитации Швейцарии, который является участником соглашения о многостороннем признании в рамках международного аккредитационного форума IAF.

Мероприятие было проведено в рамках трехгодичного сертификационного цикла по ресертификации ISO 9001:2015.

В рамках проведенного аудита подтверждено, что СМК ГК «Сантэнс» и ее система управления соответствуют требованиям вышеуказанного международного стандарта, а сама компания способна стабильно предоставлять услугу по хранению и складской обработке фармацевтической продукции на своих складских комплексах, которая удовлетворяет требованиям клиентов и применимым законодательным и нормативным правовым требованиям.

В ходе аудита были отмечены позитивные наблюдения, такие как способность группы компаний «Сантэнс» не только соответствовать всем применимым требованиям, но и способность формировать свое будущее с учетом контекста и мнения своих заинтересованных сторон в создаваемой лекарственной экосистеме будущего.

«В резюмирующем отчете по аудиту зафиксировано, что СМК ГК «Сантэнс» продемонстрировала соответствие установленным требованиям, а также показала создание возможностей для повышения удовлетворенности потребителей предоставляемыми компанией услугами, — сообщила директор по качеству ГК «Сантэнс» Жанна Титова. — Кроме того, в Audit Summary Report отмечено, что ГК «Сантэнс» начала внедрять комплексный подход к обслуживанию клиентов, что включает в себя интеграцию сервиса Check, Track&Trace (СТТ), который предоставляет квалифицированный поставщик компании – PharmaTrace, в деятельность и в сервисы ГК «Сантэнс». В рамках аудита было отмечено, что компания направляет свои усилия на риски и возможности, связанные со средой и целями ГК Сантэнс».

Генеральный директор ГК «Сантэнс» Лев Мармур отметил, «что создание единого сервисного окна для внутренних и внешних клиентов и интеграция CTT в единый блок IT-команд ГK «Сантэнс» и PharmaTrace способствуют созданию новой единой интеграционной платформы и позволяют объединить всех участников цепи поставок, обеспечивая их требуемыми инструментами, наше партнерство с PharmaTrace способствует трансформации группы компаний «Сантэнс» в 4PL логистического провайдера».

«Сертификация СМК ГК «Сантэнс» — очередное свидетельство того, что система управления компании «Сантэнс» способна обеспечить выполнение применимых законодательных, нормативных и контрактных требований, а также результативность самой СМК и нацеленность на дальнейшее устойчивое развитие», — заключили в группе компаний.

Материал партнера: «Сантэнс»

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