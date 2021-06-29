Правительство передало Минпромторгу предприятие для выращивания наркосодержащих растений

Московский эндокринный завод («Эндофарм») получит в управление активы ФГУП «Первомайское» в Брянской области. В 2019 году «Эндофарму» передан имущественный комплекс объекта по уничтожению химоружия «Почеп» в Брянской области. Эти активы необходимы фармпроизводителю для организации производства субстанций для наркотических анальгетиков.

Собственником ФГУП «Первомайское» 26 июня 2021 года стало Росимущество, раньше предприятие относилось к ведению Минобрнауки, следует из базы СПАРК. Недавно председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение № 1188-р от 04.05.2021 о передаче ФГУП Минпромторгу. Как пояснили «ФВ» в пресс-службе ФГУП «Московский эндокринный завод» («Эндофарм»), активы «Первомайского» необходимы для реализации проекта по созданию производства фармацевтических субстанций для наркотических анальгетиков.

«Эндофарм» получит в пользование земельный участок «Первомайского» в 6 тыс. га, сельхозтехнику, а также привлечет квалифицированные кадры.

Московский эндокринный завод подписал соглашение с руководством Брянской области по инвестиционному проекту «Создание промышленного комплекса по производству лекарственных средств полного цикла» в ноябре 2018 года.

В марте 2019 года Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия передало «Эндофарму» имущественный комплекс объекта по уничтожению химоружия «Почеп» в Брянской области. Планируется выпускать 41 активную фармацевтическую субстанцию, предполагаемый объем инвестиций составит 5,2 млрд руб.

В «Эндофарме» напомнили, что с 1998 по 2019 год действовал запрет на культивирование на территории России наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ. Поэтому субстанции для наркотических анальгетиков в нашей стране не производились.

В 2019 году принят ФЗ №168 от 03.07.2019, в котором одновременно со снятием запрета прописана правовая база для культивирования наркосодержащих растений для использования в медицинских целях.

Проект по организации полного цикла производства опийных наркотических лекарств предусматривает полную локализацию на территории России всех стадий производства, включая культивирование разрешенных сортов опийного мака и переработку растительного сырья в активные фармацевтические субстанции: кодеин, тебаин, морфин.

До 2024 года будет создан комплекс, состоящий из площадки по культивированию опийного мака, филиала по переработке растительного сырья в активные фармацевтические субстанции и двух производственных площадок по производству готовых лекарственный форм, уточнили в «Эндофарме».

Елена Калиновская

pharmvestnik