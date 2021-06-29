Физтех и «Генериум» открыли совместную магистерскую программу

Физтех-школа биологической и медицинской физики МФТИ совместно с АО «Генериум» запустили магистерскую программу в области молекулярной биологии, биомедицинских клеточных продуктов и биотехнологии «Современные технологии в коммерческой биофармацевтике».

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов для разработки новых методов и подходов в развитии биотехнологических препаратов.

Учебный план программы «Современные технологии в коммерческой биофармацевтике» состоит из двух блоков, первый из которых обеспечит фундаментальную теоретическую подготовку магистров за счет таких курсов, как «Генная инженерия и методы молекулярной биологии», «Молекулярная вирусология», «Клеточная и молекулярная иммунология», «Технологии редактирования генома», «Фундаментальные основы обновления тканей и регенеративной медицины» и прочих.

Второй блок предполагает практическую работу в оснащенных высокотехнологическим оборудованием инновационных лабораториях R&D-центра компании «Генериум» во Владимирской области. Выполнение квалификационных магистерских работ под руководством ведущих экспертов «Генериума» позволит получить углубленное понимание ключевых проблем биохимии, молекулярной биологии, биомедицинских клеточных продуктов и проявить свои идеи в генных разработках.

«Биотехнологическая отрасль — одна из самых динамично развивающихся в современном мире, — заявил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, — Перспективные направления разработки обеспечивают решение жизненно важных проблем и способствуют оперативному реагированию на эпидемиологическую ситуацию. Новая магистерская программа «Современные технологии в коммерческой биофармацевтике» адаптирована под реальные потребности стремительно развивающейся биотехнологической отрасли. Я уверен, что слушатели магистратуры получат самые актуальные знания и практические навыки под руководством опытных преподавателей МФТИ и ведущих экспертов R&D-направлений компании «Генериум»».

«Задачи сегодняшней прикладной науки — обеспечить переход к новому качеству жизни, новой медицине, новой фармацевтике, — подчеркнул генеральный директор МБЦ «Генериум» профессор Равиль Хамитов. — Эти вызовы по своему масштабу точно не уступают ни космическому, ни атомному проектам. И ответ на них может быть только нетривиальным. Только энергичные и целеустремленные молодые специалисты, умеющие сочетать научные знания и творческий подход, способны обеспечить реализацию стратегии научно – технического развития креативной фармацевтической отрасли».

Поступить на программу могут выпускники (бакалавры или специалисты) вузов естественно-научного профиля с хорошими знаниями молекулярной и клеточной биологии и биохимии. Им предстоит пройти тестовое задание по биотехнологии и собеседование по его результатам.

Обучение на программе бесплатное. Для студентов предусмотрена стипендиальная программа от компании «Генериум».

Заявки принимаются на сайте программы до 20 июля 2021 года.

Материал партнера: «Генериум»

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