AstraZeneca протестирует новые бустерные вакцины против COVID-19

AstraZeneca и Оксфордский университет начали испытания модифицированной бустерной вакцины против COVID-19, пишет The Economic Times. Препарат будет направлен против штамма «Бета» SARS-CoV-2, который впервые появился в Южной Африке. В исследовании примут участие 2250 человек из Великобритании, Южной Африки, Бразилии и Польши.

В их число входят люди, которые были полностью вакцинированы двумя дозами оригинальной вакцины от AstraZeneca или мРНК-вакциной, Pfizer, а также те, кто вообще не получал прививок. Первые данные испытания ожидаются позже в этом году.

Новая вакцина, известная как AZD2816, была разработана с использованием той же основы, что и основной препарат AstraZeneca. В ней были сделаны небольшие генетические изменениями в спайковом белке на основе варианта «Бета» коронавируса.

«Тестирование бустерных доз существующих вакцин и новых вариантных вакцин важно, чтобы лучше подготовиться к тому, чтобы быть на шаг впереди пандемии коронавируса», – сказал главный исследователь и директор Oxford Vaccine Group в Оксфордском университете Эндрю Поллард.

В Великобритании программа вакцинации была проведена достаточно успешно, пишет The Economic Times. Но эксперты не знают, как долго по времени у людей будет сохраняться иммунитет.

«Это исследование предоставит жизненно важные доказательства того, могут ли потребоваться в будущем дополнительные вакцины против новых вариантов вируса, включая «доработанные» препараты», – отметил главный исследователь Oxford Vaccine Group Махеши Рамасами.

Считается, что современные вакцины менее эффективны против варианта «Бета», хотя именно вариант «Дельта», появившийся в Индии, в настоящее время вызывает наибольшее беспокойство, сообщает издание.

Хотя использующиеся вакцины считаются высокоэффективными в предотвращении серьезного течения COVID-19, инфекционный характер варианта «Дельта» привел к резкому увеличению числа случаев заболевания в некоторых странах, включая Великобританию.

Николай Соколов

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