«Промомед ДМ» выплатил первый купонный доход по биржевым облигациям

ООО «Промомед ДМ» выплатило в полном объеме первый купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01, размещенным на Московской бирже в декабре 2020 года. Объем выплат составил 47,37 млн руб., что соответствует ставке 9,5% годовых.

Средства, полученные от размещения облигаций, «Промомед» направил на разработку и производство активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм, строительство новых лабораторий и цехов. Компания нацелена на расширение продуктового портфеля за счет разработки и производства новейших противовирусных, антибактериальных, эндокринологических, неврологических и онкологических препаратов, уточнили в «Промомед».

«Интерес со стороны инвесторов к облигациям компании был и остается высоким, – комментирует событие председатель Совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый. – «Промомед» – российская фармкомпания, имеющая публичные долговые инструменты. Мы дорожим доверием инвесторов, продолжим безукоризненно исполнять свои финансовые обязательства и придерживаться лучших мировых корпоративных и финансовых практик».

Ранее, 4 марта 2021 года, биржевые облигации ООО «Промомед ДМ» были включены в листинг сектора Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи (подробнее).

Информация от компании:

Дебютное размещение биржевых облигаций ООО «Промомед ДМ» на Московской бирже состоялось 24 декабря 2020 года. Объем выпуска составил 1 млрд руб., ставка купона зафиксирована на уровне 9,5% годовых. Поручителем по выпуску выступает производственная площадка группы – АО «Биохимик» (MOEX: BIOH). Рейтинг кредитоспособности эмитента присвоен рейтинговым агентством «Эксперт РА» на уровне «ruBBB+» со стабильным прогнозом. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.

Материал партнера: «Промомед»

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