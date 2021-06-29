ФАС будет следить за подорожанием тестов на COVID-19

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что будет изучать сообщения о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от COVID-19. «ФАС России ранее направила запросы в медорганизации. В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг», – говорится в сообщении пресс-службы ФАС .

Обратить внимание на сроки выполнения тестов и их стоимость в пятницу, 25 июня, просил премьер-министр Михаил Мишустин: «В последнее время из регионов приходит информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в государственных лабораториях системы здравоохранения нарушений нет. В коммерческих лабораториях «необоснованно увеличивают сроки, превышая свои возможности по количеству исследований, и также повышают цены», отметила она.

«Что касается цены, это та же самая ситуация, когда коммерческие лаборатории поднимают цены, набирают большое количество заказов и не успевают их вовремя выполнить. Поэтому я прошу вашего поручения Федеральной антимонопольной службе и нам проконтролировать эту ситуацию на рынке», – сказала Попова.

В «Инвитро» сообщали, что, несмотря на круглосуточный режим работы, введение дополнительных смен и установку дополнительного оборудования, спрос превышает предложение. Из-за дефицита реагентов лаборатория приостанавливает количественные тесты на антитела (IgG) к новой коронавирусной инфекции. Лаборатория «Гемотест» также информирует об увеличении сроков выполнения и выдачи результатов анализов на антитела к COVID-19 до пяти дней.

Ринат Васбеев

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