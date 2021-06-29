Минздрав начал регистрацию пятой вакцины от COVID-19

Минздрав начал регистрацию новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор». Информация о начале процедуры размещена на сайте государственного реестра лекарственных средств. Пятая вакцина будет вводиться трехкратно.

Минздрав начал регистрацию пятой вакцины для профилактики COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н». Информация размещена в государственном реестре лекарственных средств. Разработчиком является Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Новый иммунобиологический препарат разработан с использованием пептидных антигенов. Эта технология использована в первой вакцине для профилактики коронавирусной инфекции «Вектора» – «ЭпиВакКороне».

Вакцина разработана в виде суспензии для внутримышечного введения. В реестре Минздрава заявлено, что препарат будет производиться на двух площадках: собственной ГНЦ ВБ «Вектор» и АО «АЛИУМ», следует из данных СПАРК.

«Вектор» проводил клинические исследования I–II фазы на добровольцах, следует из реестра Минздрава. Разрешение на его проведение регулятор выдал 8 апреля, писал ранее «ФВ». Информация об исследовании третьей фазы в реестре отсутствует.

Пятая вакцина – «ЭпиВакКорона-Н» – может вводиться трехкратно, заявил ТАСС генеральный директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов. По его словам, между первым и вторым введением иммунобиологического препарата необходим стандартный интервал 21 день. А между второй и третьей вакцинацией – 60 дней.

В России уже зарегистрировано четыре вакцины: «Спутник V» («Гам-КОВИД-ВАК»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Фото: Роспотребнадзор

Елена Воронина

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