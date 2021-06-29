Евгения Ламина заняла руководящую должность в «Сбер Еаптека»

Евгения Ламина заняла руководящую должность в «Сбер Еаптека». Ранее она занимала должность коммерческого директора в сети «36,6».

Бывший топ-менеджер сети «36,6» Евгения Ламина заняла должность коммерческого директора в компании «Сбер Еаптека». Об этом «ФВ» сообщили два источника на фармрынке. Сама Ламина отказалась комментировать информацию. «ФВ» также направил запрос в «Сбер Еаптека».

Ранее Ламина работала коммерческим директором в «36,6». В сентябре 2020 года она сообщила об уходе из компании, объяснив решение декретным отпуском. Но тогда же участники рынка связывали причины кадровых перестановок с решением компании полностью сменить состав топ-менеджмента.

В компании «Сбер Еаптека», куда перешла Ламина, также произошли изменения. В октябре 2020 года «Сбербанк» приобрел ресурс «Еаптека» с последующим ребрендингом.

Руслан Мавлиханов

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