Александр Малин покинул компанию «Натива»

В компании «Натива» сменился генеральный директор. Александр Малин покинул пост, который занимал почти 10 лет.

Александр Малин ушел с поста генерального директора ООО «Натива», следует из данных системы СПАРК. Теперь эту должность занял Виталий Воронков. Эту информацию «ФВ» подтвердили в пресс-службе компании.

«Малин теперь не имеет отношения к компании «Натива», – сказали в пресс-службе. Там уточнили, что кадровые перестановки – «плановое решение».

Изменения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 24 июня.

По данным СПАРК, Малин занимал пост гендиректора с сентября 2011 года.

До «Нативы» он работал в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. С 2004 года Малин занимал там различные должности, в том числе руководил специально созданной структурой – Службой качества Росздравнадзора, координирующей внутреннюю регламентацию деятельности службы и иные междисциплинарные проекты.

С 2007 по 2010 год Малин был секретарем коллегии ведомства. В этот же период, с 2008 по 2009 год, он занимал должность заместителя начальника Управления делами. Малин также был советником руководителя Росздравнадзора, а затем – заместителем руководителя службы.

Согласно данным СПАРК, новый гендиректор «Нативы» Воронков с 2019 года руководил ООО «Репарт», в сферу деятельности которой в том числе входит торговля лекарственными средствами, медизделиями и другими товарами.

Александр Малин

Маргарита Грошева

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