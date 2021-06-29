«Вектор» подал заявку на регистрацию товарного знака AURORA-CoV

Научный центр «Вектор» планирует зарегистрировать товарный знак AURORA-CoV, под которым в том числе будет возможно выпускать вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. В начале июня представитель Санкт-Петербургского НИИВС сообщил, что вакцина, разрабатываемая институтом, имеет такое же рабочее название — «Аврора». После заявки «Вектора» в петербургском институте уточнили, что пока не планируют использовать это название в качестве официального.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал заявку на регистрацию товарного знака AURORA-CoV. Она опубликована в базе Федерального института промышленной собственности. Первой об этом написала «Газета.Ru».

Перечень товаров и услуг, которые могут быть зарегистрированы под этим знаком (указаны в патентной заявке), в том числе включает препараты для профилактики или лечения инфекционных заболеваний или патологических состояний человека или животных, сыворотки и диагностические препараты.

В начале июня появилась информация, что вакцина для профилактики COVID-19, которую разрабатывает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС), получила рабочее название «Аврора». Об этом сообщил директор НИИ Виктор Трухин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), писало агентство ТАСС.

«У нее есть рабочее название — сегодня во внутренней документации она называется «Аврора». Этот вопрос на согласовании у создателей и разработчиков этого продукта непосредственно. И конечно, [учитываются] оценка этико-слухового восприятия плюс возможности транскрипции в латиницу», — цитировал ТАСС слова Трухина.

Заявка «Вектора» на регистрацию знака AURORA-CoV в свою очередь поступила 18 июня. Как сообщили «ФВ» в пресс-службе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, такие заявки обычно рассматривают в течение четырех месяцев.

В «Векторе» в беседе с «Газетой.Ru» отметили, что заявку подали «на всякий случай», и заверили, что эта процедура никак не связана с заявлениями петербургского НИИ. Заведующий патентным отделом «Вектора» Юрий Мистюрин в свою очередь уточнил, что у центра уже есть продукт, который он сможет начать выпускать, если удастся защитить название. Отметим, что сегодня, 28 июня, «Вектор» подал в Минздрав документы на регистрацию новой вакцины для профилактики COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н».

«Газета.Ru» со ссылкой на официальный комментарий «Вектора» также указывает, что торговый знак AURORA-CoV в центре придумали еще в октябре 2020 года для новой формы пептидной вакцины «ЭпиВакКорона». «В случае регистрации товарного знака он может быть использован для нового поколения вакцины «ЭпиВакКорона», — цитирует газета заявление «Вектора».

Как указывает «Газета.Ru», официальный представитель НИИ ФМБА Андрей Егоров удивился, узнав о патентной заявке конкурентов. Он сразу же уточнил, что «Аврора» не является торговой маркой петербургской вакцины, а просто используется внутри компании. «Мы просто для себя, чтобы не говорить длинное название «Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19», — потому что мы по сто раз на дню это говорим, — мы для себя приняли, что это «Аврора». Но это не торговая марка», — пояснил Егоров.

К тому же 16 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу СПбНИИВС сообщал, что решение о названии вакцины для профилактики COVID-19, разрабатываемой в ФМБА, будет принято только после успешного прохождения клинических испытаний.

Маргарита Грошева

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