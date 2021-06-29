В Великобритании подтвердили первые случаи заражения штаммом коронавируса «Лямбда»

Новый штамм коронавируса «Лямбда» был обнаружен в Великобритании, до этого сообщалось, что он активно распространяется в Латинской Америке. У ВОЗ пока нет доказательств того, что мутации этого штамма могут сделать его более опасным, но специалисты продолжают его изучение.

Британское агентство Public Health England (PHE) сообщило об обнаружении в стране нового штамма COVID-19 под названием «Лямбда», об этом сообщается на сайте государственного органа.

О том, что этот штамм был обнаружен уже в 29 странах, на прошлой неделе сообщал Deutsche Welle. ВОЗ 14 июня объявила этот штамм «вариантом, вызывающим интерес», сейчас он активно распространяется, в частности в Латинской Америке, пишет DW. Так, в Перу он ответственен за 82% новых заражений, также он был обнаружен в Чили, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре и Мексике.

ВОЗ не видит в этом штамме большой угрозы. «Пока мы не видим никаких признаков того, что вариант «Лямбда» более агрессивен», — заявил DW вирусолог ВОЗ Хайро Мендес-Рико. «Не исключено, что он может демонстрировать более высокий уровень заражения, но у нас пока нет достаточно надежных данных, чтобы сравнивать его с «Гаммой» или «Дельтой», — добавил он.

PHE пишет, что в Великобритании обнаружены шесть случаев заражения штаммом «Лямбда», все они были завезены в страну из-за границы. Агентство пишет, что «в настоящее время нет доказательств того, что этот вариант вызывает более тяжелое заболевание или снижает эффективность применяемых в настоящее время вакцин». PHE проводит лабораторные испытания, чтобы лучше понять влияние мутаций на поведение вируса.

Штамм «Лямбда» содержит несколько мутаций, которые носят названия L452Q и F490S. Сейчас он обозначен в Великобритании как вариант, находящийся на стадии исследования (VUI).

В России этот штамм обнаружен не был, отмечает ТАСС. «В Российской Федерации случаев заражения данной разновидностью SARS-CoV-2 не отмечено», — говорится в сообщении Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

В данный момент ВОЗ классифицирует как «вызывающие беспокойство варианты» штаммы коронавируса под названиями «Альфа» (B.1.1.7), «Бета» (B.1.351), «Дельта» (B.1.617.2) и «Гамма» (P.1). Изначально эти варианты были обнаружены в Великобритании, Южной Африке, Бразилии и Индии соответственно. Попадание в эту категорию означает, что они более заразны, труднее поддаются лечению и могут привести к более серьезному течению болезни.

Николай Соколов

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