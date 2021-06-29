Мурашко заявил об отсутствии летальных исходов после российских вакцин от COVID-19

В России не зафиксировано ни одного случая смерти при вакцинации от COVID-19, сообщил министр здравоохранения. Случаются осложнения после прививки, но они связаны с заболеванием, на фоне которого проводилась вакцинация, отметил он.

Ни одного летального исхода от вакцинации от коронавируса в России не зафиксировано, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Первому каналу.

«Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано, ни одного случая», – сказал он (цитата по ТАСС). Он отметил, что всего от коронавируса в России привилось 23 млн человек.

Осложнения после прививки случаются, но они связаны с заболеванием, на фоне которого проводилась вакцинация, добавил министр. По его словам, каждый случай осложнений разбирается комиссионно.

По словам Мурашко, около 30% вакцинированных россиян ведут дневники самонаблюдения на портале госуслуг. Чаще всего после вакцинации появляется боль в месте укола и кратковременное повышение температуры.

Мурашко также сообщил, что проходить тестирование на наличие антител перед вакцинацией от коронавируса не нужно, потому что вакцина является безопасной.

Фото: minzdrav.gov.ru

Ринат Васбеев

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