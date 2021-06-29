«Круг добра» начал прием заявок на закупку «Золгенсмы» для детей со СМА

Представители фонда «Круг добра» собирают медицинские документы и уточняют, какое количество препарата «Золгенсма» необходимо детям в разных регионах. Лекарство пока не зарегистрировано в России, однако входит в перечень утвержденных фондом лекарств для лечения детей.

Фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» начал принимать заявки на закупку препарата «Золгенсма» (онасемноген абепарвовек, не зарегистрирован в России) для лечения несовершеннолетних со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России, передает РИА «Новости». «Золгенсма» входит в перечень лекарств, утвержденных фондом для использования.

Представители фонда собирают медицинские документы и уточняют потребность в «Золгенсме» в разных регионах России, а также дозировки и сроки поставок. Препарат будут выдавать детям в возрасте до двух лет. В Минздраве отметили, что фонд уже обеспечил лекарствами почти 1,1 тыс. детей с тяжелыми заболеваниями, в том числе со СМА.

Фото: mos.ru

Григорий Дубов

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