В нескольких штатах США приостановили использование «коктейля из антител» Eli Lilly

Использование «коктейля из антител» против COVID-19 от фармкомпании Eli Lilly было приостановлено в нескольких штатах из-за «опасений насчет неэффективности препарата» против некоторых новых штаммов вируса. Теперь США решили распространить эту политику на всю страну, сообщает FiercePharma.

«В связи с ростом количества вызывающих обеспокоенность мутаций коронавируса, в США ограничивают использование комбинации бамланивимаба и этесевимаба от Eli Lilly до дальнейшего уведомления», — сообщил источник издания в министерстве здравоохранения и социальных служб США (HHS).

Вместо комбинации антител Eli Lilly американские власти рекомендуют поставщикам медицинских услуг перейти на другие разрешенные препараты с моноклональными антителами, например, производства Regeneron или на сотровимаб GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology.

Аналогичные данные анализа in vitro показали, что REGN-COV и сотровимаб «вероятно сохранят активность» в отношении как гамма-, так и бета-вариантов, отмечается в публикации ASPR.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупредили, что гамма-вариант SARS-COV-2, впервые выявленный в Бразилии, и бета-вариант, который первоначально появился в Южной Африке, в настоящее время составляют более 11% от общего числа случаев в США. По данным CDC, эта цифра растет.

gxpnews