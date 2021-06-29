«Вертекс» начала поставки косметических средств в аптеки Узбекистана

Фармацевтическая компания «Вертекс» с апреля начала прямые поставки средств своих косметических брендов в Узбекистан, сообщает фармпроизводитель. Таким образом, это уже восьмая страна, помимо России, в которой представлена его продукция.

В июне косметика компании появилась в аптеках Ташкента и Самарканда, запланировано поставить ее в 60 точек. На очереди старт продаж продукции компании в Туркменистане и Азербайджане.

«Основной объем отгрузок продукции фармпроизводителя, включая лекарства, для внешних рынков приходится на Казахстан, Беларусь и Таджикистан. Почти полностью портфель косметической продукции компании есть в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, по одному бренду таких средств – в Грузии и Монголии. Часть лекарственного ассортимента представлена в Армении, опять же Монголии (оригинальный комбинированный лекарственный препарат для применения в гинекологии) и Таджикистане (разные виды лекарств через экспортеров)», – говорится в сообщении компании.

По планам, прирост канала продаж за пределами РФ в 2021 году может составить до 20% в денежном выражении.

«Сотрудничество с ближайшими странами – естественное развитие в структуре продаж, – отмечает генеральный директор фармацевтической компании «Вертекс» Георгий Побелянский. – Расширение пула внешних рынков говорит о востребованности продукции компании не только в России, но и за рубежом».

В планах компании на второй и третий кварталы этого года – поставки косметических средств компании в Туркменистан и Армению, на четвертый – ориентировочный старт продаж оригинальных комбинированных препаратов компании для применения в гинекологии и дерматологии в Азербайджане и Грузии. В прошлом году начат процесс получения досье на эти лекарства в Армении, Киргизии, а в этом планируется в Узбекистане.

gxpnews