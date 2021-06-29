EMC проведет IPO на Московской бирже

Европейский медицинский центр (ЕМС) сообщил о планах размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже. Ценные бумаги предложит основной владелец клиники Игорь Шилов, а также структуры, аффилированные с Егором Кульковым и Романом Абрамовичем. Европейский медицинский центр (ЕМС) сообщил о планах размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже. Ценные бумаги предложит основной владелец клиники Игорь Шилов, а также структуры, аффилированные с Егором Кульковым и Романом Абрамовичем.

Как следует из сообщения, основными владельцами управляющей EMC компании United Medical Group CY выступают INS Holdings Limited Игоря Шилова (71,2%), Hiolot Holdings Limited партнера Виктора Харитонина Егора Кулькова (20,8%) и Greenleas International Holdings LTD Романа Абрамовича (6,9%).

Каждая GDR дает право владения одной обыкновенной акцией EMC. Шилов рассчитывает сохранить значительную долю, а United Medical Group CY не будет продавать GDR и не сможет получить напрямую средства от IPO, уточняется в сообщении компании.

Европейский медицинский центр – московская многопрофильная сеть, один из крупнейших игроков российского рынка коммерческой медицины. Основан в 1989 году, коечный фонд более 150 мест. Основной владелец сети – Игорь Шилов, в феврале 2020 года 27,78% акций EMC приобрела ГК «МедИнвестГрупп» Виктора Харитонина. По данным Аналитического центра Vademecum, в 2020 году сеть выручила 21,3 млрд рублей, EBITDA составила 97,3 млн евро.

При этом интеграции бизнеса EMC и МИГ не произошло – структура Харитонина осталась финансовым партнером. В начале июня источник Vademecum в группе сообщал о ее планах выхода из компании, но в EMC это отрицали.

На IPO EMC планировал выйти не один год – еще в 2018 году генеральный директор сети клиник Андрей Яновский говорил, что рассматриваются как Московская, так и Лондонская биржи, но одобрения акционеров на это пока нет. «В 2018 году, когда мы рассматривали эту возможность, нас остановила только геополитическая ситуация, когда риск на Россию был такой, что капитализацию компании существенно понижали. Вопросов к компании не было, но цена была бы очень маленькой», – объяснял впоследствии он.

Фото: zoon.ru

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