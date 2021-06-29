J&J выплатит Нью-Йорку до $263 млн по делу о разжигании «опиоидного кризиса»

Компания Johnson&Johnson (J&J) 26 июня заключила соглашение с властями американского штата Нью-Йорк, согласно которому она выплатит Нью-Йорку до $263 млн в качестве компенсации последствий опиоидного кризиса в США. Компании, ее подразделения и правопреемники обязуются не производить и не продавать опиоиды. Судебные претензии к J&J со стороны штата в результате соглашения снимаются.

J&J согласилась выплатить $230 млн, еще $30 млн компания заплатит штату в случае создания фонда, средства которого будут направляться на предотвращение проблем с опиоидами в будущем. Компания будет проводить платежи в течение девяти лет.

J&J сообщила, что, заключив данное соглашение, компания исключается из судебного процесса по делу о разжигании «опиоидного кризиса», который состоится 28 июня в округе Саффолк штата Нью-Йорк.

«Эпидемия опиоидов нанесла ущерб множеству сообществ как в штате Нью-Йорк, так и в остальной части страны, поставив миллионы людей в зависимость от смертельно опасных опиоидов. Johnson&Johnson помогла разжечь этот пожар, но теперь они берут на себя обязательства уйти из опиоидного бизнеса – не только в Нью-Йорке, но и по всей стране», – говорится на сайте офиса генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

В компании в свою очередь отметили, что решение прекратить продажу всех рецептурных обезболивающих было принято еще в 2020 году по причинам делового характера.

Начало опиоидной эпидемии в США было официально объявлено CDC в 2011 году. В 2014 году распространение случаев опиоидной зависимости в США приняло угрожающие масштабы. В октябре 2015 года экс-президент США Барак Обама начал борьбу с зависимостью от опиоидных препаратов. Ущерб, нанесенный экономике США в ходе легальной и нелегальной торговли опиоидными препаратами, был в тогда оценен в $504 млрд.

Несколько штатов подали иски против фармкомпаний, производящих опиоидные препараты. Суд штата Оклахома обвинил J&J в недобросовестном маркетинге обезболивающих и обязал выплатить $572,1 млн. Teva по этому же делу пришлось выплатить компенсацию в размере $85 млн, Purdue – $270 млн, Insys – $225 млн, а самую крупную сумму – $1,4 млрд – выплатила британская Reckitt Benckiser.

В октябре 2019 года несколько штатов США заявили о намерении взыскать с J&J $4 млрд в качестве компенсации за разжигание «опиоидного кризиса», через год эта сумма увеличилась на $1 млрд и теперь составляет $5 млрд. В J&J подчеркивают, что решение о выплате до $260 млн Нью-Йорку не относится к этим требованиям.

Purdue Pharma оказалась в худшей ситуации: в августе 2020 года несколько американских штатов подали иск против компании, в котором требовали взыскать с нее $2,2 трлн за навязывание врачам и пациентам опиоидного препарата OxyContin. В марте 2021 года владельцы Purdue Pharma сообщили о готовности выплатить $4,3 млрд по делу о ее причастности к «опиоидному кризису».

Источник: Johnson&Johnson