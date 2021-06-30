ВТБ Капитал приобрел 11,2% «Биннофарм Групп»

ВТБ Капитал стал акционером «Биннофарм Групп». Банк приобрел 11,2% фармкомпании за 7 млрд руб. у дочерней компании АФК «Система». Эффективная доля АФК «Система» в «Биннофарм Групп» составила 75,3%.

ВТБ Капитал инвестирует в фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп». 100%-ная дочерняя компания АФК «Система» – ООО «Система Телеком Активы» – продала пакет акций, составляющий 11,2% уставного капитала Ristango Holding Limited, владельца 100% уставного капитала «Биннофарм Групп», компании Nevsky Property Investments Limited, подконтрольной ВТБ Капитал. Сумма сделки составила 7 млрд рублей. Об этом сообщается в совместном релизе ВТБ и АФК «Система», поступившем в «ФВ».

В результате сделки эффективная доля АФК «Система» в «Биннофарм Групп» совместно с финансовым партнером (Банком ВТБ) составила 75,3%; консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов – 12,5%; ВТБ Капитал в лице Nevsky Property Investments Limited – 11,2%. Оставшийся 1% акций «Биннофарм Групп» принадлежит миноритарному акционеру – физическому лицу.

В феврале «ФВ» писал, что при создании холдинга «Биннофарм Групп» АФК «Система» и ее финансовый партнер Группа ВТБ внесли в капитал «Биннофарм Групп» принадлежащий им 56,2%-ный пакет акций ОАО «Синтез» (включает ЗАО «Биоком»). Одновременно АФК, ВТБ и консорциум инвесторов в составе Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов внесли 85,6%-ный пакет акций АО «Алиум» (включает АО «Биннофарм») в капитал «Биннофарм Групп». В результате эффективная доля АФК «Система» совместно с ВТБ в холдинге составила 79%, консорциума инвесторов — 15,8%. Оставшиеся 5,2% акций распределены между миноритарными акционерами – физическими лицами.

О создании холдинга для управления фармацевтическими активами группы АФК «Система» объявила в конце октября 2020 года. Управляющая компания – ООО «Биннофарм Групп» – зарегистрирована в ноябре 2019 года. Объединенный холдинг «Биннофарм Групп» включает в себя пять производственных площадок: АО «Алиум» (ранее «Оболенское», Серпуховский район Московской области), АО «Биннофарм» (две площадки в Зеленограде и Красногорске Московской области), ОАО «Синтез» (Курган), ЗАО «Биоком» (Ставрополь).

В апреле один из акционеров компании «Энроллми.ру» Андрей Младенцев сообщил «ФВ» о закрытии сделки с АФК «Система» по продаже всех своих акций «Оболенского».

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