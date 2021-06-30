Глава ВОЗ призвал готовиться к новым пандемиям

Необходимо сделать все возможное для подготовки к новым эпидемиям и пандемиям, считает генеральный директор ВОЗ. Их выявление и предотвращение зависят от «всеобщего охвата услугами здравоохранения и сильной первичной медицинской помощи». Глава ВОЗ настаивает на обмене технологиями и лицензиями, а также на отказе от прав интеллектуальной собственности.

Мировое сообщество должно учесть уроки пандемии COVID-19 и подготовиться к новым эпидемиям и пандемиям. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в обращении к участникам Саммита здравоохранения малых островных государств, передает «Медицинский вестник».

«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы подготовиться к будущим эпидемиям и пандемиям, для их выявления и быстро отреагировать на них, основываясь на всеобщем охвате услугами здравоохранения и сильной первичной медицинской помощи», — сказал он.

Гебрейесус обратил внимание, что 77% всех прививок от коронавируса приходятся сейчас всего на 10 государств мира. У большинства стран с низкими доходами по-прежнему нет достаточного количества вакцин, чтобы охватить вакцинацией наиболее уязвимое и подвергающееся риску население.

«Если страны немедленно поделятся вакцинами в рамках COVAX и если производители отдадут приоритет заказам COVAX, то мы сможем вакцинировать по меньшей мере 10% населения каждой страны к сентябрю и по меньшей мере 40% к концу года», — предложил глава ВОЗ. Он напомнил, что к сентябрю необходимо изыскать «дополнительно 250 млн доз вакцины».

Гебрейесус настаивает на обмене ноу-хау, технологиями и лицензиями, а также на отказе от прав интеллектуальной собственности.

Фото: www.who.int

pharmvestnik