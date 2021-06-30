Комбинация вакцин AstraZeneca и Pfizer превзошла по эффективности две дозы AstraZeneca

Исследование Оксфордского университета показывает, что комбинация вакцин Pfizer и AstraZeneca вызывает лучший иммунный ответ, чем две дозы шведско-британской компании. Reuters пишет, что в исследовании Com-COV сравнивались разные схемы совместного получения вакцин Pfizer и AstraZeneca и две дозы AstraZeneca.

Выяснилось, что в любой комбинации Pfizer и AstraZeneca провоцировали более высокие концентрации антител против спайкового белка коронавируса. Эти данные поддерживают решения некоторых стран, которые начали предлагать допривиться другой вакциной после получения первой дозы AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе после британского препарата.

Результаты исследования можно использовать для более гибкого развертывания вакцин, но их недостаточно, чтобы широко применять такие комбинированные схемы, отметил один из исследователей Мэтью Снейп. Он отметил, что самые лучшие результаты в ходе исследования все же показали две дозы Pfizer, на втором месте по эффективности – комбинированные дозы, а на третьем две дозы AstraZeneca.

При этом отмечается, что доза AstraZeneca, за которым следовала прививка Pfizer, вызывала наилучший Т-клеточный ответ, а также более высокий ответ антител, чем доза Pfizer, за которой следовала прививка AstraZeneca.

Com-COV также рассматривал смешанные графики с 12-недельным интервалом, а Снейп отметил, что доза AstraZeneca вызывала лучший иммунный ответ при введении с более длительным интервалом.

Другое исследование Оксфордского университета показало, что третья доза вакцины AstraZeneca усиливает иммунный ответ антител и Т-клеток. Если вторую дозу отложить до 45 недель, то это также приводит к усилению иммунного ответа.

При этом директор Oxford Vaccine Group Эндрю Поллард заявил, что стандартная вакцина защищает от циркулирующих штаммов в течение длительного периода времени и бустерная доза может не понадобиться, по крайней мере, в Великобритании.

«На данный момент, при высоком уровне защиты британского населения и отсутствии доказательств ее исчезновения, неприемлемо давать третьи дозы в Великобритании в то время, как другие страны не имеют вообще никаких», — отметил он.

Ранее в журнале Lancet были опубликованы результаты исследования, из которых следовало, что получившие вакцины AstraZeneca и Pfizer в качестве первой и второй дозы пациенты подвержены более серьезным побочным эффектам, чем принимавшие один препарат. Исследователи заявили, что при приеме двух разных вакцин увеличилось количество случаев озноба, головных болей, болей в суставах, мышечных болей, а также недомогания и усталости. Большая часть этих эффектов была зафиксирована через 48 часов после полной вакцинации.

Николай Соколов

pharmvestnik