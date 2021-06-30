Россияне стали больше приобретать госпитальные растворы в аптеках

В 2020 году аптеки продали более 77 млн упаковок растворов, применяемых в условиях стационаров. За год рынок в рублях вырос на 30%, а в упаковках на 14%. Самыми популярными в ушедшем году у покупателей были так называемые стандартные растворы – это «Натрия хлорид», «Глюкоза», «Вода для инъекций» и т.д.

Объем аптечного рынка госпитальных растворов в 2020 году составил 4,6 млрд руб., это на 30% больше по сравнению с 2019 годом, подсчитали «ФВ» совместно с AlphaRM. Всего было продано 77 млн упаковок (+14% относительно 2019 года). Средневзвешенная стоимость за год увеличилась на 14% и составляет примерно 60 руб. за упаковку.

Точки роста

В период с января по апрель 2021 года из аптек было реализовано 25,5 млн упаковок госпитальных растворов, что меньше на 1,4% чем в аналогичный период 2020 года. В рублевом эквиваленте рынок в первые четыре месяца текущего года вырос на 24,7%.

В обзоре исследовалась группа К «Госпитальные растворы» по классификации EphMRA, в которую входят внутривенные растворы, инъекционные/инфузионные добавки (<100 мл), растворы для диализа, растворы, заменяющие цельную кровь и плазму, плазмозамещающие растворы, растворы для орошения, растворы перфузионные.

Источник: AlphaRM

Спад рынка госпитальных растворов в 2020 году наблюдается в период самоизоляции (апреле и мае). В остальное время спрос покупательской активности растет относительно предыдущего года. Также и в начале 2021 года стоимостный рост относительно тех же месяцев 2020 года высок, особенно это заметно в апреле (+61% относительно апреля 2020 года).

Источник: AlphaRM

Структура рынка

В ушедшем году на аптечном рынке обращалось около 120 торговых наименований госпитальных растворов с более чем 40 МНН в составе. Примерно 60 корпораций выпускают на розничный рынок свои средства из этой группы. Самый часто используемый препарат натрия хлорид – на его долю приходится 57% всех продаж госпитальных растворов. Раствор выпускают максимальное количество производителей (30 корпораций). На втором месте в рейтинге МНН вода для инъекций с долей 16,3%, а третью позицию занял меглюмина натрия сукцинат, бренд «Реамберин» (применяется при интоксикациях). Производит это средство компания «НТФФ Полисан». За счет единственной марки «Реамберин» вышеуказанный производитель находится на четвертом месте в рейтинге корпораций.

ТОР5 МНН госпитальных растворов на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2020 году Рейтинг МНН Количество корпораций-производителей Доля продаж,% Прирост продаж 2020/2019, % Средняя цена, руб. 1 Натрия хлорид 30 57,0 23,7 49 2 Вода для инъекций 21 16,3 103,1 60 3 Меглюмина натрия сукцинат 1 7,4 39,4 251 4 Альбумин человека 12 6,1 -1,9 3037 5 Декстроза 28 4,2 30,9 49 Источник:AlphaRM

В рейтинге МНН госпитальных растворов по натуральному объему две верхних позиции не меняются. Лидер рынка натрия хлорид (доля 70%), следом вода для инъекций (доля 16%), на третьей строчке расположилась декстроза — бренд «Глюкоза» (доля 5%), на четвертой — магния сульфат (доля 3%), пятерку замыкает меглюмина натрия сукцинат с долей рынка 2%.

В ТОР10 корпораций лидирует «Солофарм» с долей рынка 33,2%. В его портфеле 14 торговых марок, значительную долю в продукции компании составляют растворы натрия хлорида – более 60% от всего объема продаж производителя в данной группе. Второе место занимает компания «Мосфарм» (доля рынка 16,7%). На рынке госпитальных растворов у производителя восемь продуктов. У некоторых брендов корпорации в 2020 году наблюдается сокращение продаж, в результате чего «Мосфарм» потерял 2,3% рынка.

Значительных показателей прироста продаж достигла компания «Медпром Капитал», поднявшись с 11-ой строчки на пятую. Все шесть брендов компании демонстрировали значительный рост продаж. Среди марок производителя также отличился «Натрия хлорид», реализация препарата из аптек выросла почти в четыре раза.