Россияне стали больше приобретать госпитальные растворы в аптеках

В 2020 году аптеки продали более 77 млн упаковок растворов, применяемых в условиях стационаров. За год рынок в рублях вырос на 30%, а в упаковках на 14%. Самыми популярными в ушедшем году у покупателей были так называемые стандартные растворы – это «Натрия хлорид», «Глюкоза», «Вода для инъекций» и т.д.
Объем аптечного рынка госпитальных растворов в 2020 году составил 4,6 млрд руб., это на 30% больше по сравнению с 2019 годом, подсчитали «ФВ» совместно с AlphaRM. Всего было продано 77 млн упаковок (+14% относительно 2019 года). Средневзвешенная стоимость за год увеличилась на 14% и составляет примерно 60 руб. за упаковку.
Точки роста
В период с января по апрель 2021 года из аптек было реализовано 25,5 млн упаковок госпитальных растворов, что меньше на 1,4% чем в аналогичный период 2020 года. В рублевом эквиваленте рынок в первые четыре месяца текущего года вырос на 24,7%.
В обзоре исследовалась группа К «Госпитальные растворы» по классификации EphMRA, в которую входят внутривенные растворы, инъекционные/инфузионные добавки (<100 мл), растворы для диализа, растворы, заменяющие цельную кровь и плазму, плазмозамещающие растворы, растворы для орошения, растворы перфузионные.
Источник: AlphaRM
Спад рынка госпитальных растворов в 2020 году наблюдается в период самоизоляции (апреле и мае). В остальное время спрос покупательской активности растет относительно предыдущего года. Также и в начале 2021 года стоимостный рост относительно тех же месяцев 2020 года высок, особенно это заметно в апреле (+61% относительно апреля 2020 года).
Источник: AlphaRM
Структура рынка
В ушедшем году на аптечном рынке обращалось около 120 торговых наименований госпитальных растворов с более чем 40 МНН в составе. Примерно 60 корпораций выпускают на розничный рынок свои средства из этой группы. Самый часто используемый препарат натрия хлорид – на его долю приходится 57% всех продаж госпитальных растворов. Раствор выпускают максимальное количество производителей (30 корпораций). На втором месте в рейтинге МНН вода для инъекций с долей 16,3%, а третью позицию занял меглюмина натрия сукцинат, бренд «Реамберин» (применяется при интоксикациях). Производит это средство компания «НТФФ Полисан». За счет единственной марки «Реамберин» вышеуказанный производитель находится на четвертом месте в рейтинге корпораций.
|ТОР5 МНН госпитальных растворов на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2020 году
|Рейтинг
|МНН
|Количество корпораций-производителей
|Доля продаж,%
|Прирост продаж 2020/2019, %
|Средняя цена, руб.
|1
|Натрия хлорид
|30
|57,0
|23,7
|49
|2
|Вода для инъекций
|21
|16,3
|103,1
|60
|3
|Меглюмина натрия сукцинат
|1
|7,4
|39,4
|251
|4
|Альбумин человека
|12
|6,1
|-1,9
|3037
|5
|Декстроза
|28
|4,2
|30,9
|49
|Источник:AlphaRM
В рейтинге МНН госпитальных растворов по натуральному объему две верхних позиции не меняются. Лидер рынка натрия хлорид (доля 70%), следом вода для инъекций (доля 16%), на третьей строчке расположилась декстроза — бренд «Глюкоза» (доля 5%), на четвертой — магния сульфат (доля 3%), пятерку замыкает меглюмина натрия сукцинат с долей рынка 2%.
В ТОР10 корпораций лидирует «Солофарм» с долей рынка 33,2%. В его портфеле 14 торговых марок, значительную долю в продукции компании составляют растворы натрия хлорида – более 60% от всего объема продаж производителя в данной группе. Второе место занимает компания «Мосфарм» (доля рынка 16,7%). На рынке госпитальных растворов у производителя восемь продуктов. У некоторых брендов корпорации в 2020 году наблюдается сокращение продаж, в результате чего «Мосфарм» потерял 2,3% рынка.
Значительных показателей прироста продаж достигла компания «Медпром Капитал», поднявшись с 11-ой строчки на пятую. Все шесть брендов компании демонстрировали значительный рост продаж. Среди марок производителя также отличился «Натрия хлорид», реализация препарата из аптек выросла почти в четыре раза.
|ТОР10 производителей-корпораций госпитальных растворов на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2020 году
|Рейтинг
|Корпорация
|Доля продаж,%
|Прирост продаж 2020/2019, %
|2020
|2019
|2019
|2020
|1
|1
|Солофарм
|25,6
|33,2
|68,4
|2
|2
|Мосфарм
|16,7
|12,6
|-2,3
|3
|3
|Обновление ПФК
|8,8
|11,7
|72,6
|4
|4
|НТФФ Полисан
|6,9
|7,4
|39,4
|5
|11
|Медпром Капитал
|1,5
|4,4
|280,0
|6
|6
|НПО Микроген
|4,0
|3,8
|23,6
|7
|5
|B. Braun
|4,0
|3,0
|-4,1
|8
|7
|Дальхимфарм
|1,7
|1,6
|26,8
|9
|10
|Фармасинтез
|1,5
|1,3
|16,1
|10
|9
|Fresenius Medical
|1,5
|1,2
|4,6
|Источник:AlphaRM
Вероника Догузова
pharmvestnik