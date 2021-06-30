Пациенты просят закупать инсулины по торговому наименованию

Пациенты предлагают закупать инсулины по их торговому наименованию. Сейчас законодательство позволяет закупать эти препараты по МНН и не гарантирует регулярной закупки инсулина определенного производителя для каждого пациента. Замена инсулинов даже в рамках одного МНН приводит к последствиям со здоровьем, указывают пациенты.

Ульяновская региональная общественная организация родителей, детей и молодежи с сахарным диабетом первого типа «ДИАлог» направила письмо в адрес правительства, Совета Федерации, омбудсменов, а также на имя президента Владимира Путина, в котором предложила закупать инсулины по торговому наименованию.

«ДИАлог» указывает, что замена инсулинов даже в рамках одного МНН может негативно отразиться на здоровье и должна проходить по решению врача. В то же время закон позволяет закупать препараты по МНН и менять инсулины без медицинских показаний.

Вопрос обсуждался на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья. Разобраться в вопросе с замещением инсулинов поручили депутату Александру Петрову.

Общественная организация также выразила сомнения в эффективности отечественных инсулинов.

Маргарита Грошева

pharmvestnik