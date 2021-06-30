В Индии более 3 тыс. человек умерли от мукормикоза

Более 40 тыс. индийцев заразились мукормикозом, который также известен как черный грибок. При этом 85% из них также болели COVID-19. Кроме того, сообщается о более чем 3 тыс. смертей от заболевания.

В Индии более 40 тыс. человек заразились мукормикозом, который также называют черным грибком, сообщает местное издание Deccan Herald. Всего в стране от мукормикоза погибли более 3 тыс. человек, сказал министр здравоохранения Индии Харш Вардхан. Он отметил, что 74% из них принадлежали к экономически активной группе населения в возрасте от 18 до 60 лет.

За последние 18 дней было зарегистрировано более 12,5 тыс. случаев заражения мукормикозом. Из 40 845 пациентов 64% имели диабет в качестве сопутствующего заболевания и 53% принимали стероиды. Более 85% из заразившихся также перенесли COVID-19.

Что касается возраста, то 32% пациентов (13,1 тыс.) были в возрасте 19—45 лет, 42% (17,5 тыс.) — в возрасте 45—60 лет и только 24% (10,1 тыс.) — старше 60 лет. Ранее в этом месяце центральные власти Индии призвали штаты отдавать предпочтение лечению молодых пациентов.

В частности, в сообщении, выпущенном Национальной рабочей группой по COVID-19, Индийским советом медицинских исследований и министерством здравоохранения, были определены две приоритетные категории пациентов, которым стоит принимать Амфотерицин B, рекомендованный для лечения заболевания. Это молодые люди и пациенты, у которых хирургическое удаление поврежденных или инфицированных тканей невозможно.

Мукормикоз, или черный гриб – это болезнь, вызываемая видами грибов порядка Мукоровые. Их можно встретить повсюду в окружающей среде: на растениях, в почве и навозе животных. Они представляют опасность только для людей с ослабленным иммунитетом. Также уязвимы к инфекции люди, которые имеют диабет, перенесли трансплантацию органов, принимают иммунодепрессанты или находились долгое время на аппарате искусственной вентиляции легких.

Кроме того, уязвимость к заболеванию могут увеличить стероиды, используемые при лечении тяжелых форм COVID-19. Они препятствуют работе иммунной системы, активность которой становится слишком высокой при заражении коронавирусом. В таком случае иммунитет может причинить вред организму, но стероиды не дают этому произойти и ослабляют его деятельность, однако делают людей более подверженными грибковым инфекциям.

Николай Соколов

pharmvestnik