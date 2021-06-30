«PROекции будущего» обозначили безопасный фарватер при новых угрозах и ограничениях

На прошедшем 24–25 июня в Геленджике расширенном заседании дискуссионного клуба «PROекции будущего» ведущие эксперты обсудили актуальные для всех игроков фармрынка проблемы и пути их решения.

Одной из самых обсуждаемых тем стало возможное законодательное ограничение взаимоотношений фармритейла с фармпроизводителями, при котором размер вознаграждения, выплачиваемого АС в связи с приобретением определенного количества ЛП или оплаты услуг по продвижению, выкладке или мерчандайзингу, не сможет превышать 5% от цены приобретенных лекарственных препаратов.

О существующих легальных и прозрачных инструментах взаимодействия производителей и аптечных сетей, позволяющих выстраивать прямые поаптечные поставки и заключать договора по запуску различных маркетинговых программ, в ходе «круглого стола» рассказал генеральный директор «Лекарственной экосистемы», GR директор ГК «Сантэнс», сопредседатель РАФМ Герман Иноземцев.

«Мы понимаем, что коммерческий сегмент фармацевтического рынка проходит ключевой поворот в своем движении и развитии, — сообщил Герман Иноземцев. — Это как на регате, под парусом: быстрее и успешнее те, кто вовремя проходит повороты и перебрасывает гик и паруса с одного борта на другой, чтобы в наибольшей степени использовать силу ветра. Сегмент фармритейл меняется еще быстрее: онлайн-кассы, система мониторирования движения лекарственных препаратов, изменение налоговых условий, открытие «второго фронта» онлайн фармритейла, а теперь еще и зарегулирование взаимоотношений с поставщиками, как с дистрибьюторами-оптовиками, так и с производителями. В этих турбулентных изменениях последних трех лет кто-то расцветает, а кто-то и теряет контроль над своим «бизнес-парусником». Можно видеть, как самые быстрые и смелые и на стороне производства-поставок и на стороне ритейл находят не только пути компенсации вынужденных потерь, но и пути использовании необходимых инструментов в новых условиях».

Эксперт отметил, что в ходе дискуссии на мероприятии обе стороны продемонстрировали понимание сути надвигающейся угрозы и готовность обернуть ее в возможность и конкурентное преимущество.

«Мы зафиксировали тот факт, что обстановка и новые вызовы внешней бизнес-среды еще больше способствуют переходу на прямые взаимоотношения аптечных сетей с фармпроизводителями с использованием IT-технологий и маркетинговых инструментов третьей стороны. Главная тонкость здесь заключается в том, чтобы эта третья сторона не имела каких-либо встроенных собственных интересов и никак не искажала маркетинговые задачи и бизнес-стимулы ни одной из сторон», — заключил Герман Иноземцев.

Группа компаний «Сантэнс» – информационно-логистический оператор на российском фармацевтическом рынке, более 20 лет оказывающий услуги по таможенному оформлению, логистике, а с 2020 года и по маркировке, стикеровке и сопровождению в СМДЛП отечественных и импортируемых лекарственных препаратов на территории России.

PharmaSpace – интернет-платформа прямых контактов и контрактов между производителями и аптечными сетями, построенная на принципе бесконтактного электронного документооборота. Все оферты от фармпроизводителей и акцепты от аптек отображаются в электронном виде, отчеты доступны онлайн. Необходимая документация в полном объеме может быть представлена в соответствующие ведомства участниками самостоятельно.

PharmaTrace – инновационная IT-компания – разработчик облачной B2B платформы в сфере производственной и складской логистики товаров. Предоставляет услуги и программные решения для участников фармацевтического рынка: Check, Track&Trace (CTT), SmartWTS.

Sooplata 2.0 – организация программ лояльности и поддержки пациентов, а также трейд-маркетинга в крупных аптечных сетях. 45 брендов и 25 тысяч аптек по всей России уже подключены и готовы обслуживать пациентов по индивидуальной программе.

Материал партнера: ГК «Сантэнс»

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