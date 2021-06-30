Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку «Спинразы» для подопечных фонда «Круг добра»

Федеральный центр лекобеспечения граждан объявил новые аукционы на поставку лекарственного препарата «Спинраза» для вновь выявленных пациентов с диагнозом «спинальная мышечная атрофия».

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукцион на поставку «Спинразы» (МНН нусинерсен). Препарат предназначен для лечения подопечных фонда «Круг добра». Прием заявок на участие заканчивается 9 июля. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 273 760 000,00 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 13.07.2021 11:53.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 292 640 000,00 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме:13.07.2021 09:21.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 245 440 000,00 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме:13.07.2021 11:20.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 254 880 000,00 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме:13.07.2021 11:25.

24 июня экспертный совет фонда «Круг добра» принял решение о дополнительной закупке лекарственных препаратов, в том числе нусинерсена, для вновь выявленных пациентов со спинальной мышечной атрофией.

Елена Сидорова

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