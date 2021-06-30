Песков заявил о невозможности вакцинировать 60% населения к осени

Достичь 60-процентного уровня вакцинации взрослого населения от коронавируса в России к осени этого года не удастся из-за низкой активности граждан, считает Дмитрий Песков.

Сроки достижения популяционного иммунитета в России будут сдвигаться на более поздний период, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очевидно, что 60% привить [к осени] не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что сроки достижения популяционного иммунитета «будут сдвигаться» на более поздний период.

Песков отметил, что сейчас «все больше и больше граждан проявляют сознательность», и выразил надежду, что «динамика будет оставаться такой же высокой».

Для достижения коллективного иммунитета в стране, по общим оценкам, необходимо провакцинировать 60% населения, то есть почти 69 млн человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что «экстренная» вакцинация в России будет проводиться до достижения коллективного иммунитета, то есть пока не будут привиты 60% взрослых жителей страны.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что 60% взрослого населения России должны быть привиты от коронавируса к осени. 28 июня он сообщал, что число привившихся от COVID-19 в стране составило 23 млн.

Между тем, холдинг «Нацимбио», имеющий договоры с производителями вакцин против COVID-19 «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», сообщил об отсутствии вакцины на складах. По данным компании, в регионы отправлены все запасы препаратов, поставленных на склады. Очередная поставка вакцин от производителей на центральный распределительный склад ожидается сегодня, 29 июня.

Фото: kremlin.ru

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