Мантуров не видит рисков перебоев в поставках вакцин от COVID-19

В июле российские производители планируют выпустить около 30 млн комплектов вакцин от коронавируса, рассказал глава Минпромторга. Он подчеркнул, что, несмотря на повышение спроса, перебои с поставками препаратов не возникнут.

В России в гражданский оборот выпущено 36,7 млн комплектов доз вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в России заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщается на сайте кабмина.

По его словам, вакцины выпускаются на 12 площадках, в июле планируется произвести около 30 млн комплектов препаратов от COVID-19. Мантуров отметил, что запас вакцин в регионах составляет около 8 млн комплектов. Говоря о лекарствах против коронавируса, глава Минпромторга подчеркнул, что в ведомстве не видят рисков перебоев в поставках, несмотря на повышение спроса.

«Сформированные у производителей и дистрибьюторов запасы позволяют как покрывать текущую потребность, так и оперативно реагировать на поступающие от регионов дополнительные заявки. Фармкомпании полностью обеспечены необходимым сырьем и при необходимости готовы быстро нарастить объем выпуска. <…> Темпы сейчас достаточны для того, чтобы обеспечивать и госпитальный сегмент, и аптечные сети необходимым объемом препаратов», — сказал Мантуров.

Глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на заседании, отметил, что сейчас в стране распределено уже 32 млн комплектов доз вакцин, поставки идут ежедневно. Он добавил, что за последние две недели в регионы поступило больше 9 млн комплектов вакцин от COVID-19.

Поставщик вакцин холдинг «Нацимбио» сообщил, что на складе не осталось запасов вакцин, все отправлено в регионы. В пресс-службе холдинга отметили, что порядка 1,9 млн комплектов доз находятся в транзите до конечных получателей.

Фото: minpromtorg.gov.ru

Григорий Дубов

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