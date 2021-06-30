Разработчики «Спутника V» заявили о снижении эффективности вакцины против штамма «Дельта»

Эффективность «Спутника V» снижается против индийского штамма коронавируса. Из-за низких темпов вакцинации в России создаются условия для дальнейшей мутации вируса, поэтому прививаться теперь нужно каждые полгода, считают разработчики.

Эффективность вакцины «Спутник V» снижается против варианта коронавируса «Дельта», известного как индийский штамм. Это снижение незначительное в сравнении с другими вакцинами, считает заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

«Мы видим, что в отношении штамма «Дельта» есть незначительное снижение активности сывороток — это примерно 2,6 раза в отношении «Спутника V», — сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС). По его словам, в отношении зарубежных вакцин снижение составляет от 3 до 5 раз. «Поэтому мы с оптимизмом смотрим на ту эффективность, которая у нас получается. Падение есть, но падение незначительное», — сказал Логунов.

Он пояснил, что эффективность сыворотки крови — лишь один из показателей, в целом же эффективность «Спутника V» против индийского штамма остается на уровне около 90%.

При этом в России создаются условия для дальнейшей эволюции инфекции из-за небольшого количества вакцинированных, считает замглавы центра. «У нас с вами создается небольшая иммунная прослойка и огромный процент людей, которые не вакцинированы. У нас есть огромная буферная зона для эволюции вирусов, где могут отбираться варианты, которые перекидываются на тех немногих вакцинированных и создают идеальные условия для эволюции вирусов», — сказал Логунов.

Из-за мутации коронавируса прививаться теперь нужно каждые полгода, в том числе и тем, кто переболел, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «В настоящее время необходимо вакцинироваться, как во всех инструктивных документах Минздрава сейчас написано, и написано совершенно правильно — каждые полгода. Вакцинироваться надо и тем, кто переболел, для того, чтобы постоянно иметь высокие титры протективных антител в крови. И когда вирус попадает к нам, не дай бог, и мы будем инфицированы, чтобы он встретился сразу же с высокой концентрацией антител, которые его будут нейтрализовать», — сказал он (цитата по ТАСС).

Коронавирусная инфекция даже в легкой форме опасна последствиями для организма, добавил Гинцбург. По его словам, летальность от COVID-19 уже увеличилась с 1-2% до порядка 5-10%.

Елена Сидорова

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