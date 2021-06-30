«Вектор» получил регудостоверение на вакцину в виде шприц-доз

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил обновленное регистрационное удостоверение на вакцину «Эпиваккорона», теперь она может производиться в виде шприц-доз.

«Наряду с привычным форматом — в ампулах — вакцина «Эпиваккорона» теперь доступна в виде шприц-доз. Соответствующие изменения в регистрационное удостоверение внесены 28 июня», — говорится в сообщении.

В центре пояснили, что шприц-доза готова к использованию и позволяет существенно оптимизировать процесс вакцинации и делающее его максимально удобным как для вакцинируемого, так и для медика. При использовании шприц-дозы отсутствует один из этапов подготовки к вакцинации — набор препарата в шприц.

«Это полностью исключает вероятность ошибки, позволяет ускорить процедуру вакцинации и избежать формирования очередей. Шприц-доза исключительно проста в использовании и предъявляет минимальные требования к медицинскому персоналу, что делает ее исключительно удобной для использования не только в урбанистических условиях, но и в удаленных населенных пунктах», — отметили в «Векторе».

28 июня государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал заявку на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н» против коронавируса.

gxpnews